Verificari la sange facute de Corpul de Control al premierului la Ministerul Sanatatii. Corectitudinea datelor defalcate pe judete, sub semnul intrebarii

Date defalcate pe judete

"Am avut o discutie cu seful Corpului meu de control in aceasta dimineata, se autosesizeaza sa vada daca a fost respectata toata legislatia, avizele daca au fost date si vom vedea. Este vorba despre publicarea unor informatii care tin de mai multe institutii si atunci trebuia sa existe avizul si acelor institutii", a transmis Florin Citu.Intrebat daca Ministerul Sanatatii a publicat datele respective fara a avea avizele necesare, premierul a raspuns: "Vom vedea".Ministerul Sanatatii a publicat, joi seara, in premiera, date referitoare la pandemie defalcat pe judete. De exemplu, s-a prezentat numarul de teste realizate in fiecare judet, rata de pozitivare, numarul persoanelor spitalizate, cel al vindecatilor si cel al celor care s-au reinfectat.Potrivit datelor transmise, in primele trei zile din luna martie, in judetul Vrancea s-a facut cel mai mic numar de teste, respectiv 20 in total, in timp ce in judetul Timis s-au facut 4.962 de teste.A doua zi, DSP Vrancea a transmis ca datele nu sunt corecte