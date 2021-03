Verificari la jandarmeria Teleorman dupa ce mai multi subofiteri au fost surprinsi in autospeciala institutiei fara masca de protectie

Fotografiile au fost postate de jurnalistii locali din Teleorman. Conform impactnews24.ro, patru jandarmi care nu purtau masca de protectie au oprit pentru a sanctiona doi tineri care, nici ei nu purtau masti de protectie, jandarmii decizand sa aplice ca sanctiune cate un avertisment celor doi. Conform jurnalistilor locali, in cele din urma unul dintre tineri ar fi fost amendat cu 500 de lei.Sambata dupa amiaza, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman a anuntat ca jandarmii fotografiati sunt angajati ai institutiei si ca se vor face verificari avand in vedere ca imaginile arata ca nu au respectat masurile de protectie individuala in contextul crizei sanitare provocate de noul coronavirus."Jandarmii din imaginile la care se face referire sunt cadre militare active ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman, iar in ceea ce priveste atitudinea cadrelor militare precum si modul de a se manifesta fara respectarea masurilor de protectie individuala va comunicam ca, la nivelul unitatii noastre s-a stabilit o comisie pentru a verifica aceste aspecte, in scopul luarii masurilor legale care se impun. Totodata, va comunicam faptul ca nu toleram si nu vom tolera nicio forma de abatere de la principiile solide pe care este cladita institutia noastra si vom comunica, in continuare, cu celeritate, concluziile verificarilor pe care le-am demarat", a transmis IJJ Teleorman.Oficialii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman dau asigurari ca institutia "isi desfasoara activitatea in interesul cetatenilor, al comunitatii si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii".