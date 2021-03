Verificari la Ocolul Silvic Focsani, dupa ce un turist a fotografiat vulpi si sacali ucisi in Rezervatia Naturala Padurea Merisor

Vanarea acestor animale nu este interzisa, dar Directia Silvica spune ca, din primele informatii, acestea nu ar fi fost impuscate de angajati ai ocolului, care nu au avut recent nici activitate de recoltare in zona. Cazul este cercetat si de politie, care a deschis un dosar penal pentru braconaj. Cazul a fost semnalat de Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB) Focsani, dupa ce imaginile cu animalele impuscate si abandonate au fost facute publice de un turist ajuns in zona.ACDB a cerut imediat anchete, mai ales ca animalele au fost impuscate intr-o rezervatie naturala, frecventata de turisti. Cum rezervatia e in administrarea Ocolului Silvic Focsani, Directia Silvica a dispus verificari.Primele date arata ca animalele nu ar fi fost impuscate de paznicii de vanatoare ai Ocolului . Acestia au cota de vanatoare pentru vulpi si sacali, dar nu a fost nicio activitate recenta de vanatoare in rezervatia naturala pentru cele doua specii.Cazul este cercetat si de politistii de la Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, care au deschis un dosar penal in rem pentru braconaj.