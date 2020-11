Verificari la Sectiile de Terapie Intensiva din Timisoara, dupa tragedia de la Piatra Neamt. Fritz: Avem o problema de infrastructura sanitara

"Am vizitat ieri la Spitalul Municipal unitatea mobila si cu ea am reusit de aseara sa extindem cu 12 locuri paturile ATI. Am rugat sa se faca o verificare. Este inca in curs. De exemplu, la Spitalul Victor Babes, s-a facut verificarea retelei de oxigen, care e in regula. Acum trei saptamani a fost ultima revizie, inca este in curs si la celelalte spitale. E foarte clar ca avem o problema de infrastructura sanitara, avem cladiri care functioneaza si de sute de ani in Timisoara si e normal ca inclusiv instalatiile sa nu fie la standarde europene, asa ca proiectul unui nou spital municipal va fi cu siguranta o prioritate in mandatul meu. In sfarsit, sa reusim sa prioritizam investitii in sistemul de sanatate", a declarat primarul Dominic Fritz.Fritz s-a declarat optimist cu privire la felul in care comunitatea se implica in ajutorarea spitalelor din Timisoara. Tot mai multe firme au facut donatii."Apelul nostru la societatea civila deja a produs efecte. Pana acum s-au adunat 621.000 lei, deci aproape 150.000 de euro, pentru concentratoare. Suma cea mai mare donata este de 100.000 de euro, Cereal Com Timis. Fiecare contributie conteaza, si Aquautim a donat 130.000 de lei pentru acest efort. Ma bucur foarte mult ca functioneaza. Noi nu avem o varianta legala, am incercat sa o gasim, sa putem sa facem aceste achizitionari direct prin spital, prin primarie, dar nu avem o cale legala sa facem asta, si tocmai de asta avem acest parteneriat cu societatea civila", a precizat Dominic Fritz.