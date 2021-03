Veteran roman de 99 de ani imunizat contra COVID: "Toti sa vina. E necesar. Fara vaccin nu se poate sa mergem mai departe"

CITESTE SI:

"Un adevarat exemplu pentru noi toti!", este mesajul postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare.Marti dimineata, un fost invatator si veteran de razboi s-a vaccinat. Alexandru Negruta, in varsta de 99 de ani, a fost programat la centrul de vaccinare organizat la Circul Metropolitan Bucuresti."Toti sa vina. E necesar. Fara vaccin nu se poate sa mergem mai departe", a transmis veternaul de razboi."Distinsul veteran crede cu tarie in necesitatea vaccinarii tuturor pentru a putea depasi aceasta perioada grea pentru omenire", se arata pe pagina RO Vaccinare.Alexandru Negruta a fost invatator intre anii 1940 si 1941, apoi si-a facut datoria fata de tara in cel de-Al Doilea Razboi Mondial.