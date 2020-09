Viata spectaculoasa a "Pistruiatului". Adolescentul care a facut istorie in cinematografie munceste, din 2004, ca sofer la Ministerul Educatiei

Inceputul povestii

Banii, dati cu taraita

Casatorit de trei ori

A vazut un anunt la cinematograf ca se cauta copii cu varsta cuprinsa intre 10 si 14 ani si a decis sa mearga. A fost selectat din 6.500 de copii de catre Francisc Munteanu, regizorul serialului."Eram pe un scaunel, se uita o gramada de lume. Emotionat am zis: nene de unde aveti palaria aia ca e foarte frumoasa, a zis mama ca o sa imi cumpere si mie una dar nu are bani acum. Si atunci Francisc Munteanu a zis stop", a declarat marti seara Costel Baloiu, la Antena 3. "Au trecut 47 de ani. Cand dai inapoi 47 de ani si vezi ce schimbare fantastica s-a intamplat(...). Am aceasta nostalgie, poate si un regret ca n-am fost un pic mai impulsiv ca n-am continuat pe linia asta. Dar nici n-am fost ajutat."A castigat 85.000 de lei pentru rolul jucat, dar sustine ca i-a primit pe etape."Ca suma poate sa para mult, contractul a fost de 65.000 lei. Era exact valoarea unei Dacii si la duble mi s-au mai dat niste bani. (...). S-a facut mare economie de pelicula si pentru economia asta mi-au mai dat 20.000 de lei. In total 85.000 de lei. Sa nu aveti impresia ca banii au venit in cont. 5% -10%, pe etape...cand se termina filmarea si se facea o anumita perioada. Au fost cu taraita efectiv".La 17 ani l-a interpretat pe Roscovanul, tot cu Francisc Munteanu."Daca Francisc Munteanu nu ar fi murit, el ar fi avut un proiectdupa eliberarea tarii. El daca traia va spun sigur, cursul meu era altul.Nu am avut nicio tragere de inima in niciun moment nu m-am gandit sa fac actorie. Am un regret, dar in general din tot ce am facut chiar daca a fost bine, chiar daca a fost rau, m-am ambitionat sa cred ca a fost bine ce am facut cu toate ca de multe ori nu a fost bine.Am terminat scoala, am plecat in armata.".S-a casatorit prima data la 18 ani, partnedera sa avea 16 si era insarcinata."Aveam 18 ani, ea 16. A venit la Starea Civila cu mama ca trebuia sa semneze. Era gravida. A doua sotie a fost un esec total, ne-am despartit amiabil si am cunoscut-o pe a treia sotie cu care sunt si in prezent. Avea doua fetite am si zis ca daca as fi cunoscut-o din prima, viata mea era cu totul alta. Conteaza foarte mult. Cat am fi de barbati, fara o femeie nu faci nimic in viata"."Daca as fi cunoscut-o din prima, viata mea era cu totul alta. Conteaza foarte mult. Cat am fi de barbati, fara o femeie nu faci nimic in viata", a mai declarat Costel Baloiu.