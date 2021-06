Un barbat din Iasi a murit dupa ce a fost gasit pe strada cu hipertermie. Temperatura corpului urcase la peste 42 de grade Celsius

Coordonator UPU - SMURD Iasi, doctorul Diana Cimpoesu, a anuntat vineri, 25 iunie, ca pacientul in varsta de aproximativ 50 ani a fost gasit pe strada, inconstient. El a fost preluat de un Echipaj de Prim Ajutor din cadrul Detasamentului 2, dupa care s-a solicitat echipaj cu medic, care a continuat manevrele de resuscitare.Barbatul a intrat in mod repetat in stop cardio-respirator, fiind efectuata resuscitare cardio-pulmonara, iar in cursul noptii, dupa ora 3.00, a fost declarat decesul Conform sursei citate, hipertermia putea fi provocata de canicula , dar cauza exacta a decesului va fi stabilita de medicii legisti, dupa efectuarea necropsiei.