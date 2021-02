Semnal de alarma. VeDem Just atrage atentia asupra lipsei de protectie pentru victimele infractiunilor

Exista o lege speciala cu privire la informarea , sprijinirea si protectia victimelor - Legea 211/2004, care a implementat cu o intarziere de trei ani o directiva europeana. De asemenea exista doua legi speciale, pentru victimele violentei domestice - Legea 217/2003 si pentru victimele traficului de persoane - Legea 678/2001. O serie de norme extrem de importante nu sunt cunoscute de victime si chiar de autoritati si nici respectate de institutiile publice:-Nu se face specializarea personalului de catre INM, MAI si DGASPC-uri;-Nu exista campanii de informare permanente desfasurate de autoritatile publice;-In continuare se practica revictimizarea, prin audierea repetata a victimei de catre organele judiciare si confruntarea ei cu autorul unor infractiuni precum cele de violenta fizica, sexuala si trafic de persoane;-Nu exista baze de date si statistici comune ale autoritatilor publice si ale celor judiciare;-Nu exista servicii pentru sprijinirea victimelor infractiunii;-Formularele cuprinzand drepturile victimelor abunda de cuvinte tehnice si informatii inutile, un exemplu negativ fiind insasi pagina special creata de Ministerul Justitiei si cu acelasi continut;-Nu exista un registru special national privind victimele infractiunilor care au fost referite serviciilor de sprijin si protectie;-Victimele nu cunosc faptul ca pot beneficia de protectie in cazul in care sunt amenintate de autor;-Victimele unor infractiuni grave (violenta fizica, violenta sexuala, trafic de persoane, trafic de droguri, omor) nu cunosc ca pot primi o compensatie baneasca din partea statului;-Victimele aflate intr-un stat membru UE nu cunosc ca pot fi audiate de autoritatile judiciare romane prin videoconferinta sau telefon;-Sunt cazuri in care se refuza de catre autoritati sa se inregistreze plangerea victimei sau sa i se dea pe loc un numar de inregistrare a acesteia;-Victimele nu cunosc conditiile in care pot beneficia de avocat gratuit sau de avocat din oficiu;-Sunt multiple situatiile in care in comunicatele unor organe judiciare sau pe portalul instantelor apar date publice cu privire la numele unor victime (inclusiv ale infractiunilor privind viata sexuala sau trafic de persoane);-Nu exista un numar de telefon unic pentru informarea victimelor infractiunilor, nici la nivel national (cu exceptia violentei domestice si a traficului de persoane), nici la nivel local;-Victimele nu cunosc avantajele si nu fac distinctia intre ordinul de protectie si ordinul de protectie provizoriu."In consecinta, asociatia VeDem Just trage un semnal de alarma ca drepturile victimelor exista doar pe hartie. In realitate, victimele nu au facut obiectul vreunei politici de protectie adecvate", se arata in comunicatul de presa.