Victimele violentei in familie vor beneficia de un ajutor financiar lunar de maxim 1500 de lei

Potrivit proiectului de hotarare adoptat, programul va fi derulat de Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB). Finantarea programului "Impreuna!" se va asigura de la bugetul local al Municipiului Bucuresti, prin bugetul DGASMB.Strategia programului vizeaza in primul rand scoaterea victimei din mediul abuziv si izolarea impusa de agresor. Prin asumarea pastrarii confidentialitatii, victimelor le este asigurat accesul la o locuinta care sa le permita sa-si inceapa o viata noua, in conditii de siguranta, prevede programul "Impreuna!".Beneficiarii vor fi: victimele violentei in familie care se afla in evidentele DGASMB, precum si cele care au beneficiat de servicii in adaposturi destinate acestei categorii sociale si care nu beneficiaza de un alt sprijin din partea statului sau a unor ONG-uri, victime care figureaza cu domiciliul/resedinta pe raza Capitalei.Victimele violentei in familie vor depune o cerere insotita de documentele doveditoare la punctul de lucru al DGASMB indicat ulterior sau prin intermediul adresei de email registratura@dgas.ro.In baza acestor documente, specialistii DGASMB vor completa fisele de evaluare initiala si planul de interventie. Totodata, acestia vor propune acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei.Victima violentei in familie va completa dosarul cu fotocopia contractului de inchiriere valabil. Plata chiriei se va efectua lunar, urmand ca in termen de 5 zile victima sa prezinte chitanta in original. Suma care va fi decontata este cea stipulata in contractul de inchiriere, ridicandu-se la maxim 1.500 de lei pe luna.Ajutorul financiar pentru plata chiriei inceteaza in momentul in care victima violentei in familie nu prezinta chitanta in termenul prevazut anterior, urmand ca institutia sa demareze procedurile privind recuperarea prejudiciului.DGASMB isi rezerva dreptul de a verifica situatia in fapt, la adresa indicata in contractul de inchiriere. Pentru aceeasi unitate locativa se deconteaza un singur contract de inchiriere.Potrivit raportului de specialitate al proiectului, programul "Impreuna!" a fost lansat in 2019, prin adoptarea de catre CGMB a hotararii nr. 70/2019.Programul "Impreuna!" a fost accesat incepand cu iunie 2019. S-a constatat o crestere lenta, dar sustinuta a numarului de victime ale violentei in familie care au accesat acest program.Numarul relativ limitat de persoane care au cerut ajutorul financiar pentru plata chiriei pentru victimele violentei in familie este in stransa legatura cu tipologia victimei, in sensul ca acestea s-au obisnuit cu un anumit comportament din partea membrilor comunitatii, care din punct de vedere cultural considera ca violenta in cuplu este in mare masura o chestiune privata, femeile nefiind incurajate sa discute despre incidentele de violenta cu familia extinsa, prieteni si, de asemenea, aceste aspecte sa fie arareori raportate Politiei, arata sursa citata."Potrivit acordurilor de parteneriat si informatiilor detinute de catre organizatiile de profil, aproximam un numar de 50 victime ale violentei in familie care vor accesa, lunar, acest program", stipuleaza raportul de specialitate.La nivelul municipiului Bucuresti, in 2020, Primaria Capitalei, prin DGASMB, a inaugurat un nou serviciu rezidential destinat victimelor violentei in familie.