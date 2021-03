VIDEO A murit Nea Sandu, sotul celebrei bunicute din filmuletele amuzante ale lui Mircea Bravo

Acesta a implinit chiar luna trecuta, in data de 4 februarie, 80 de ani. Mircea Bravo i-a urat atunci "La multi ani!" pe retelele de socializare si a postat o poza simpatica alaturi de el. Nea Sandu a aparut in numeroase videoclipuri de-ale lui Mircea Bravo, in ipostaza de bunic, fiind casatorit cu tanti Lenuta, cunoscuta ca "bunicuta din Chinteni", cea care a cucerit sute de mii de romani . Desi nu era bunicul real al lui Mircea, cel din urma declara ca este norocos pentru ca avea "inca un bunic".Astfel, asemenea sotiei lui, atat clujenii, cat si romani de pretutindeni au prins drag de el, dar si de cuplul in sine, acestia fiind sinceri si naturali in povestile lor de fiecare data cand apareau in mediul online. Mircea Bravo a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj de regret in care anunta moartea lui Nea Sandu, care "tot timpul era pus pe glume": "DRUM LIN, DOMNU' SANDU! Ne pare rau sa va anuntam ca domnul Sandu a murit aseara la varsta de 80 de ani. Tot timpul era pus pe glume si credem ca si-ar dori si acum sa fim veseli si sa ne bucuram de clipurile in care a jucat. Odihneasca-se in pace!""Ne-a parasit Nea Sandu! Odihna vesnica si multa putere, tanti Lenuta", este mesajul postat si pe pagina Bunica lui Mircea Bravo.