VIDEO Biserica Ortodoxa a lasat trafaletul si a trecut la sfintirea cu stampila

In loc de cadelnita, carbune si lumanare, acesta a optat pe stampila-tip pentru a lasa pe perete semnul crucii, semn ca divinitatea va proteja acel loc de acum inainte.Pe de alta parte, parintele nu s-a dezis de regulile impuse de autoritati si a purtat masca chirurgicala corespunzator. Inregistrarea a fost postata pe TikTok de TV-Radio Arad si a devenit in scurt timp virala, fiind vizionata deja de 75.000 de persoane.In trecut, sfestania sau sfintirea peretilor se facea cu ajutorul unui bat de chibrit invelit in vata. Patriarhul Daniel a facut deliciul presei in 2014 cand a folosit un trafalet de zugravit la sfintirea redactiei Trinitas, dar si aceasta tehnica pare sa fie de acum depasita.