VIDEO Caz revoltator in Republica Moldova. Medic si asistent, prea beti ca sa ajute o gravida sa nasca

Gravida a anuntat politia si ulterior a fost transportata la spital de un alt echipaj medical. Serviciul de presa al Inspectoratului de Politie Balti a confirmat ca medicul si asistentul de pe ambulanta erau in stare de ebrietate, dar ca soferul nu ar fi consumat bauturi alcoolice, potrivit Observatornews.ro Imaginile au fost postate de internet, iar din videoclip reiese ca unul dintre angajati are dificultati in a vorbi."Tinere, tu nu poti vorbi nici la telefon. Ei! Ati fost solicitati de o gravida. Esti beat, ce ai baut acolo? El abia se tine pe picioare. Nu trebuie sa beti alcool la locul de munca", se aude o voce pe filmare.