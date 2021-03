VIDEO CNAIR anunta castigatorul executiei lotului 4 al Autostrazii Sibiu - Pitesti. Contract de 2 miliarde de lei pentru constructia unui tunel de 1,3 km

"Daca nu vor fi contestatii contractul de 2 miliarde lei poate fi semnat in luna martie. Costul ridicat se datoreaza tunelului de 1,3 km ce realizeaza trecerea de pe Valea raului Topolog pe Valea Argesului. Nodul rutier Tigveni din capat e inclus de asemenea in acest lot, astfel ca traficul poate fi descarcat in DN73C", precizeaza Asociatia Pro Infrastructura. In continuarea autostrazii , de construirea lotului 5 Curtea de Arges - Pitest se ocupa firma italiana Astaldi. Constractul a fost semnat in martie 2020. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost dat in urma cu 7 luni, si contine perioada de proiecatre 12 luni."Adevarata utilitate a trecerii montane va veni doar odata cu construirea lotului 3, cel mai lung, scump si dificil din toata autostarda A1. El realizeaza trecerea intre Valea Oltului si Valea Topolog, si are 37km. Licitatia cu pre-calificare se afla in desfasurare . In 27 noiembrie 2020 au fost depuse 15 candidaturi, si asteptam Compania selecteze primele 6 companii cu care sa continue licitatia. Valoare estimata pentru acest lot e 5 miliarde de lei", sustin reprezentantii asociatiei.Acestia sustin ca in cazul lotului 2, intre Boita si Cornetu, procedura de licitatie cu pre-calificare a fost lansata abia in luna decembrie 2020. Autostrada are 31 km de-a lungul defileului Oltului, cu un cost estimat de 4,6 miliarde lei.Firma Porr se ocupa si de construirea lotului 1 intre Sibiu si Boita, avand un progres fizic de 31%. Se estimeaza ca la finalul anului 2022 sau inceputul anului 2023 poate fi dat in trafic.