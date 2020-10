VIDEO Compania de Drumuri a transmis live lucrarile de asfaltare la drumul expres Craiova-Pitesti. Cum avanseaza proiectul

DX12 este primul drum expres aflat in constructie in Romania pe traseul Pitesti - Slatina - Craiova, cu o lungime totala planificata de 121,18 kilometri.Tronsonul al doilea, segmentul Bals-Slatina (39,85 km), este construit de UMB cu 1,45 miliarde de lei, fiind impartit in doua loturi (Bals-Piatra Olt de 18,5 km si Piatra Olt-Slatina de 21,35 km). Lucrarile au debutat in ianuarie 2020, iar in luna mai au ajuns la peste 20% progres fizic pe primul sector si 15% pe cel de-al doilea. Termenul pentru finalizarea lucrarilor este anul 2021.Trosonul al doilea, lotul Craiova-Bals (17,7 km), executat de italienii de la Tirrena Scavi pentru 358 de milioane de lei, era, in luna mai, la un stadiu fizic de 7%. Lucrarile au inceput in 2019 si nu sunt sanse ca termenul contractual de finalizare sa fie respectat, adica anul 2021, potrivit Pro Infrastructura.Miercuri, 16 septembrie, CNAIR a semnat contractele de executie pentru ultimele doua sectoare ale drumului expres Craiova-Pitesti (DX12). Asocierea condusa de constructorul roman UMB Spedition, prezent si pe tronsonul 2 al acestui DX, va construi tronsonul 3 intre Slatina si limita judetelor Olt si Arges (31,7km) pentru 670 de milioane de lei fara TVA, precum si tronsonul 4 pana la nodul cu autostrada A1 (31,8km) pentru 617 milioane de lei fara TVA.Specialistii anticipeaza ca se va putea circula pe 121 de noi kilometri de autostrada, de la Pitesti la Craiova, pana la finalul anului 2023.