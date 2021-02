VIDEO Cum a reusit un sofer de autobuz din Constanta sa evite in ultimul moment un accident. Efectul franei bruste asupra calatorilor

Derularea incidentului a fost surprinsa de o camera de luat vederi amplasata in interiorul autobuzului. Pe imagini se vede cum soferul unui autoturism rosu vireaza la dreapta, traversand practic banda speciala pe care mergea autobuzul, fara sa se asigure.Soferul mijlocului de transport in comun a fost astfel nevoit sa franeze brusc, lucru caredetermina efecte negative asupra calatorilor. O femeie a cazut in zona din mijlocul autobuzului chiar daca se tinea de bara, fara a fi ranita.Reprezentantii regiei de transport au anuntat ca vor depune o plangere la politie si vor preda si imaginile, astfel incat soferul vinovat sa poata fi sanctionat.