VIDEO Cum abuza fostul episcop al Husilor baieti de seminar. Continua dezvaluirile "Sa fie lumina" despre scandalul de santaj si abuz sexual din BOR

Episcopul ortodox retras Corneliu Onila si un fost calugar, trimisi in judecata pentru viol

Aventura elev-profesor, interzisa de toate canoanele bisericesti si posibil chiar de lege, este imortalizata de elev la cererea unui tanar calugar pe nume Sebastian Jitaru, cu ajutorul unei camere video de mana. Elevul era inteles cu Jitaru sa-i fie momeala acestuia, care voia sa-l prinda pe episcopul vicar Onila manifestandu-si pofta interzisa pe care o avea pentru baieti. "Au existat mai multe intalniri filmate in chilia episcopala intre Onila si acest elev, insa abia in aprilie-mai 2007 camera "prinde", la o calitate video multumitoare, suficient material propice santajului. Sa fie lumina a obtinut doua filme, ambele facute in acelasi mod, in acelasi loc si cu aceiasi doi protagonisti: profesorul Onila, pe-atunci episcop-vicar la Husi, si elevul sau de la seminarul teologic.Prima dintre filmari este facuta, din toate informatiile obtinute puse cap la cap, in anul 2006. Camera cu care se face filmarea produce imagini de foarte slaba calitate, iar elevul, desi are mai bine de un minut pentru a o instala in micuta biblioteca din camera lui, o pozitioneaza prost, cel putin o treime din cadru fiind obturat de o carte. O carte bisericeasca, judecand dupa coperta.In filmare Onila se aude mai intai discutand cu cineva pe hol, dupa care apare in cadru. "Am venit sa-ti spun noapte buna. Noapte buna!", i se adreseaza episcopul, dupa care incepe sa-l sarute pe baiat. Pe peretele chiliei se vede o icoana, chiar deasupra patului in care profesorul si elevul se saruta", scriu cei de la "Sa fie lumina". O a doua filmare, cel mai probabil realizata in anul 2007, il arata pe Onila intrand in chilia unde se afla, din nou singur, elevul."Momentul in care Jitaru pune mana pe imaginile cu episcopul vicar filmat in chilie cu elevul este sursa raului in Episcopia Husilor, asa cum rezulta, pe de-o parte, din documentarea Sa fie lumina si, pe de alta parte, din documentele dosarului prin care Jitaru si Onila au fost trimisi in judecata pentru violarea unor elevi de seminar. De-aici a pornit totul", arata sursa citata.Elevul nu avea ambitii prea mari. Si-a dorit o parohie si o comunitate de pastorit moral si, prin acea filmare, le-a obtinut rapid. Povestea de santaj si abuzuri sexuale sistematice de la Husi a inceput, practic, in momentul in care el a acceptat rolul de momeala. Dar elevul azi preot a avut mereu o usa deschisa la episcop. Ajuns in aceasta postura, a jucat. Pana acolo incat a ajuns sa fie identificat drept un pol de putere si influenta in statul in stat de la Husi condus cu mana forte de fostul sau profesor, episcopul Cornel Onila.Identitatea elevului este cunoscuta deja. A devenit publica in vara anului 2017, odata ce au ajuns in presa detaliile dosarului de santaj bisericesc instrumentat de DNA Iasi (care s-a finalizat cu condamnarea unui trio de santajisti, dar si cu ignorarea completa a infractiunilor sexuale care prilejuisera actiunile de santaj). Majoritatea clericilor din Episcopia Husilor a auzit despre aventurile episcopului Onila, si nu putini au vazut cu ochii lor secvente scurte extrase din imaginile filmate in chilie.Varianta elevului, astazi slujitor BOR intr-un sat vasluian, a fost ca imaginile sunt trucate. Insasi Episcopia Husilor a preluat aceasta teorie a trucajelor in anul 2017, atunci cand scandalul santajului a explodat, iar episcopul Onila s-a vazut nevoit sa se retraga. Ierarhul abuzator a imbratisat, la randul sau, varianta izbavitoare a filmarilor trucate. La finalul lunii decembrie, episcopul ortodox retras Corneliu Onila a fost trimis in judecata de Parchetul Curtii de Apel Iasi pentru viol si agresiune sexuala asupra unui baiat care-i era elev la Seminarul Teologic Ioan Gura de Aur din Husi.Alaturi de Onila va fi judecat si fostul calugar arhimandrit Sebastian Jitaru, acuzat ca l-a violat la randul sau pe acelasi elev abuzat si de Preasfintitul Corneliu. Monahul Jitaru ar mai fi violat alti doi seminaristi, pe unul de cel putin noua ori intr-un an, iar pe celalalt timp de aproape doi ani, uneori si de doua ori pe saptamana.Onila si Jitaru isi acopereau unul altuia faptele infractionale, intr-un joc de putere clericala care a viciat viata bisericeasca din Episcopia Husilor vreme de mai bine de un deceniu. Cele trei victime ale abuzurilor sexuale comise in tandem de episcopul si arhimandritul BOR le cer agresorilor daune insumand 500.000 de euro.Acest dosar penal a pornit de la mai multe investigatii Sa fie lumina publicate in vara si toamna anului 2019. In urma primului episod din "seria Chiliilor", procurorii ieseni au redeschis urmarirea penala in cazul Onila si au ajuns sa-i acuze formal pe episcop si pe arhimandritul Jitaru de viol si abuz sexual asupra elevilor de seminar.