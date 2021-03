VIDEO Cum negocia atacatorul de la Onesti cu Politia, din balconul apartamentului. Un ostatic cu mainile legate la spate era langa el

Ancheta interna privind interventia politistilor

In imagini facute publice pe internet se vede cum acesta negociaza de la balcon cu politistii, in timp ce stanga lui se afla unul dintre cei doi barbati luati ostatici. Agresorul a intrat peste muncitori in apartament, inarmat cu un cutit. I-a amenintat ca ii va injunghia daca nu vor face exact ceea ce le spune el si i-a legat cu mainile la spate. Un negociator a incercat sa-l linisteasca pe atacator, dar in zadar."La un moment dat, autorul, care parea calm, a inceput sa exercite acte de violenta asupra persoanelor aflate in apartament, moment sesizat si de fortele de ordine. S-a fortat cu mijloace din dotare usa metalica a locuintei, agresorul incercand sa blocheze usa, avand in mana un cutit. La acel moment, fortele de ordine au folosit armamentul din dotare prin foc executat asupra membrelor inferioare ale agresorului, acesta fiind ranit si imobilizat. In momentul patrunderii in apartament, au fost gasite cele doua persoane, care prezentau multiple plagi injungheate. Au primit ingrijiri medicale de specialitate, insa urmare a leziunilor suferite, au decedat. Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a preluat cauza, pentru efectuarea de cercetari", a transmis Gabriela Ciobanu de la IPJ Bacau.Barbatul in varsta de 60 de ani a pierdut in instanta apartamentul in care s-a petrecut tragedia. El i-a luat ostatici si i-a injunghiat pe cei doi muncitori care fusesera angajati de noii proprietari sa faca lucrari de reparatii si de reamenajare. Cand a sunat la politie, atacatorul a spus ca vrea revenirea asupra deciziei judecatoresti . Managerul spitalului din Onesti a declarat ca atunci cand a ajuns la spital , cu multiple plagi impuscate, agresorul era "destul de agresiv"."Apoi a fost adus agresorul, in jur de 68 de ani, destul de agresiv, cu multiple plagi impuscate, toracice, membrele superioare, membrele inferioare, care dupa investigatiile din Urgenta a fost dus pe departamentul de chirurgie in vederea continuarii investigatiilor si eventual a interventiei chirurgicale si ulterior a monitorizarii", a spus medicul Anca Bancescu.Politia Romana a anuntat o ancheta interna privind interventia politistilor in acest caz."Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestor de politie Florentin Bracea, sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau, pentru a verifica modul de interventie la eveniment.Din echipa de verificare fac parte chestor de politie Alexandru Scurtu, directorul S.I.A.S.-I.G.P.R. si comisar-sef de politie Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al D.I.C.-I.G.P.R.La finalizarea verificarilor, in functie de rezultatul acestora, se vor dispune masurile legale care se impun", au transmis autoritatile.