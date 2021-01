VIDEO Demolare spectaculoasa a fostului turn de apa de pe platforma industriala Pehart din Sebes

Demolarea controlata a avut loc in 23 decembrie 2020, cu ajutorul explozibililor amplasati la baza turnului. Momentul a fost filmat cu mai multe camere si facut public de reprezentantii companiei.In locul turnului, societatea va construi o hala noua si linii de productie."La final de an Pehart anunta cu mandrie un nou plan de dezvoltare pentru fabricile din Dej si Petresti. Cu ajutorul unui imprumut sindicalizat de 51 de milioane de euro vom investi in noi facilitati de productie, in echipamente moderne si vom crea noi locuri de munca pentru comunitatile locale", au scris pe reprezentantii firmei, pe contul de Linkedin. Potrivit acestora, o parte din credit va merge in investitia de la Sebes.Fabrica de hartie din Sebes a fost infiintata in 1837 si a devenit, in 1912, cel mai mare producator de hartie. Grupul Pehart ocupa in prezent aproximativ 10% din piata produselor de hartie din Romania.