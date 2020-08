VIDEO Fenomenala lectie de supravietuire a Aryiei, cainele pierdut la Teius si gasit langa Pitesti dupa o saptamana. A strabatut peste 250 de kilometri in cautarea stapanului

La o oprire pe traseu, cainele a sarit din cusca amenajata in remorca atasata automobilului cu intentia de a urca in fata, langa stapan. Tanarul nu si-a dat seama ce s-a intamplat decat dupa multi kilometri. Nu i-a fost clar nici in care punct al traseului a disparut cainele.A anuntat pe Facebook problema, iar cineva i-a spus in aceeasi zi, de 19 august, ca vazuse cainele in localitatea Teius, judetul Alba, alergand pe strazi . Animalul a fost imposibil de reperat ulterior.Tanarul proprietar a pus si recompensa de 1.000 de euro pentru gasirea Aryiei, iar o operatiune de cautare impresionanta, in care au fost implicati iubitorii de animale din zona Ardealului, a fost declansata.Proprietarul era ingrijorat si de faptul ca un caz similar petrecut cu o saptamana inainte undeva in Europa s-a soldat cu impuscarea animalului de catre oamenii care erau convinsi ca au de-a face cu un lup.In mod miraculos, Arya a fost descoperita langa Pitesti, in seara zilei de 26 august. Era sleita de puteri, schiopatand si avand urme de rani din luptele cu alti caini."S-a predat" unor tineri in care a avut incredere, care l-au sunat in acelasi moment pe stapan. "Recompensa de 1.000 de euro a fost refuzata categoric de catre cei ce au gasit-o si nu au acceptat decat plata drumului de la Pitesti la Sibiu unde s-au intalnit cu Alex (n.r. - stapanul cainelui) si cateva beri in cinstea ei. (A stiut sa-i aleaga 😄) . Avem oameni faini in tara! Pe mine m-au convins ca pot crede in continuare in cei din jur", a spus Mihai Popescu, proprietarul canisei din care provine Arya.Celor implicati in cautarea cainelui nu le este clar inca daca Arya a parcurs exclusiv pe jos distanta de peste 250 de kilometri intre Teius si Pitesti, pe marginea drumului, sau a fost tinuta de cineva si eliberata ulterior.