VIDEO Final fericit in cazul "Arya". Pierduta in urma cu doua saptamani, catelusa a fost gasita dupa implicarea a zeci de voluntari

"Dragii nostri! Dragi oameni frumosi care au participat la cautari si care au fost cu gandul alaturi de Arya! Este confirmat cipul, Arya este gasita si in siguranta. Nu ar fi fost posibil fara implicarea acestor aproape 40 de oameni care au venit din Aiud si te miri de pe unde pentru a da o mana de ajutor. Multumim Gabriel A. Groza pentru stapanirea de sine!", se precizeaza, potrivit adevarul.ro, in mesajul postat pe pagina "Pentru Arya", de pe Facebook , unde au fost transmise in ultimele zile informatii cu privire la soarta cainelui.In urma cu aproximativ o saptamana, voluntarii care s-au implicat in cautarea Aryei au prins un alt exemplar de lup cehoslovac, la Pitesti, despre care s-a crezut ca este catelusa cautata. Stapanul si-a dat seama ca nu este Arya abia cand a ajuns acasa la Oradea, in conditiile in care cipul nu a putut fi verificat, fiind vorba de o femela ce apartinea unei familii din Arges.