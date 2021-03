VIDEO UPDATE Incendiu violent la o fabrica de produse din titei din Prahova. Doua persoane au suferit arsuri pe 80% din suprafata corpului

Incendiul a fost localizat de pompieri si nu exista pericolul ca focul sa se propage la zona in care sunt depozitate produsele petroliere, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Potrivit ISU Prahova, in apropierea halei sunt depozitate trei tancuri a cate 20 de tone de combustibil, pompierii actionand acum pentru racirea lor."Un incendiu violent a izbucnit in jurul orei 19.01, la o societate comerciala care are ca obiect de activitate fabricarea produselor din titei din satul Inotesti, localitatea Colceag. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 700 mp cuprinzand intreaga hala", a transmis, luni seara, ISU Prahova.Sursa citata a precizat ca au mai fost cuprinse de foc 3 autoturisme si un autotren. "La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 700 mp cuprinzand intreaga hala, trei autoturisme si un autotren. Din nefericire, sunt si doua victime cu arsuri. La fata locului au fost mobilizate sase autospeciale de stingere, doua ambulante smurd din care una de terapie intensiva mobila", a mai precizat ISU Prahova.La fata locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de stingere si echipaje medicale.