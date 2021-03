VIDEO Masura extrema luata fata de o familie care arunca in mod repetat gunoiul peste balcon. Primaria cere evacuarea locuintei

Primaria Pitesti a anuntat sambata ca a emis somatie de a parasi locuinta pentru o familie din blocul de locuinte sociale pe care administratia il detine, decizia fiind luata dupa ce membrii familiei au fost filmati, in repetate randuri, in timp ce arunca gunoiul pe fereastra."Este a treia oara in care familia din blocul cu locuinte sociale din G1 este surprinsa de camera video cum arunca gunoaie pe fereastra! De la 1 aprilie, locatarii apartamentului supravegheat nu vor mai putea locui in G1. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului va cere in instanta evacuarea familiei si recuperarea sumei de 4.566 de lei, cat datoreaza municipalitatii Pitesti la chirie si intretinere", au scris oficialii municipalitatii sambata, pe Facebook