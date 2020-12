VIDEO Povestea celei mai cunoscute campanii anti-vaccin din lume. "Exact negationistii de profesie urmaresc profituri comerciale"

Ionita prezinta pe scurt si episodul cu medicul britanic Andrew Wakefield, cel care a lansat ipoteza dovedita falsa, cum ca vaccinurile ar cauza autism."Se speculeaza neincrederea oamenilor fata de marile companii farmaceutice, or fata de capitalism in general, ca sa sugereze ca vaccinurile se produc 100% pentru profit, fara niciun fel de control al eficientei sau al sigurantei, ceea ce evident este fals.Iar cand insisi specialistii, adica medicii, se angreneaza in campanii de dezinformare lucrurile devin cu adevarat dramatice, pentru ca potentialul de a confuza lumea este urias. De exemplu, atunci cand faci afirmatii de felul "vaccinul poate duce la leucemie", care stim, este o forma grava de cancer - ce e aia "poate duce", fara nicio dovada stiintifica in spate? "Pai nu stiu, eu doar intreb, aveti voi vreo dovada ca nu duce?" Poate duce la leucemie cand, intr-un an, in cinci ani sau in 25 de ani, ca pana la urma omul tot moare din ceva? Si asta inseamna ca am avut dreptate? Nici vorba. Este exact maniera anti-stiintifica de a arunca cuvinte aiurea, special alese pentru a decredibiliza o idee sau un tratament. Ironia este ca, de multe ori, exact negationistii de profesie ai vaccinurilor sau ai medicinei stiintifice in general, urmaresc profituri comerciale si nu doar marile companii. Scepticismul sanatos fata de multinationale trebuie aplicat cu aceeasi masura si taberei contra vaccinuri", afirma Sorin Ionita.Acesta continua cu istoria medicului Andrew Wakefield, care desi a cazut in dizgratia comunitatii medicale internationale, a ajuns un star in Statele Unite unde lucreaza la campaniile pentru diverse suplimente nutritionale si alte produse din aceasta categorie.CITESTE SI: