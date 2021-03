VIDEO Reducerea risipei de alimente si mancare. Campania de informare ce a starnit interesul romanilor pentru aceasta problema

tema reducerii risipei alimentare, in cadrul proiectului european "Global learning approach on food waste in non formal education" "Romania si Lituania domina statisticile, ca numar de utilizatori/vizitatori ai materialelor. Romania ocupa prima pozitie la 8 din cele 11 materiale video educative, 3 locuri 1 revenind Lituaniei. Statistica include cele 7 state participante la proiect : Romania, Bulgaria, Croatia, Lituania, Letonia, Estonia si Bangladesh", se arata intr-un comunicat al Asociatiei InfoCons, Protectia Consumatorilor.Din totalul de 42.829 utilizatori ai testelor, 40% provin din Romania, urmata de Lituania cu 28% utilizatori. Cel mai frecventat dintre cele 3 teste a fost "Calatoria bananei" (45.5% din totalul utilizatorilor), cu Romania pe primul loc (47%) si Lituania pe pozitia secunda (23.5%).La categoria animatie video - cu trei "Povesti din bucatarie" (33.744 vizualizari) - conduceRomania (37.8%) urmata de Lituania (29.5%). Povestea albinelor s-a plasat pe primul loc (40%vizualizari).Cele 4 ponturi oferite au inregistrat 38.756 vizitatori impresionant de vizitatori, din care 40% pentru Romania si 23% pentru Lituania. Congelarea corecta a alimentelor a atras cel mai mare numar de privitori (30%).