VIDEO REPORTAJ Mizeria si nepasarea care ne ajuta sa raspadim virusul

Reclamele autoritatilor par rupte de realitate

De cum intri in piata, mai multe femei de etnie roma sparg nuci cu pietrele pe trotuar, aduna miezul si-l pun in pahare de plastic pentru a-l vinde pofticiosilor care vor nuci proaspete gata decojite. Murdare pe maini, din cand in cand mai baga si ele cate un miez de nuca in gura, apoi isi continua munca.La cativa pasi de ele, alte reprezentante ale etniei fac reclama ca pe vremuri, in fata unui munte de role de hartie. "Hai la role. Role. 3 role la 10 lei. Role, spray-uri...", se aude la intrarea in piata. La poalele muntelui de hartie, pe o masuta asemanatoare cu cele folosite de "antreprenorii de alba-neagra" din anii '90 sunt cateva tuburi albastre de spray pentru gandaci.Intram in piata, si, in fata noastra, un domn mai corpolent se hataraste sa cumpere doua kilograme de rosii, dupa ce tocmai a degustat, cu o furculita de plastic, calitatea acestora. "Pune mai d'astea, asa, mai frumoase", indica barbatul.La o taraba alaturata, cateva vanzatoare au incropit o masa campeneasca cu de toate. Una dintre ele musca cu un asa nesat ca reuseste sa stropeasca din gura restul legumelor pe care le are la vanzare. Masa continua nestingherita, la fel si vanzarea.Desi autoritatile au emis nenumarate avertismente cu privire la portul mastii in spatiile aglomerate, nimeni nu prea tine seama de acestea. Dintre vanzatori, prea putini sunt cei care respecta regula, iar dintre cumparatori unii da, altii ba. In fata noastra, se infatiseaza, pe o alta intrare in piata, un domn cu maiou albastru care poarta pe cot o masca de unica folosinta.Se misca grabit printre tarabe si oameni, face cateva jaloane, apoi se opreste pentru a scana piata. In stanga lui, o batranica, de altfel, pare singura, care respecta regulile de siguranta sanitara.Sta laturalnic de tarabe si de cate ori vede ca se apropie de ea un musteriu incepe sa "faca muschi" ridicand niste legaturi de usturoi pe care se chinuie sa-l vanda. Este invizibila pentru cei care trec prin piata. Cu masca pe fata se aude slab un "Haide, maica, vrei usturoi?".In timp ce facem cumparaturile ne aducem aminte de una dintre reclamele autoritatilor: "Poarta masca, pastreaza distanta si plateste cu cardul". Imaginile se deruleaza in minte: la o intrare in piata, in fata unei tarabe, mai multi cumparatori stau la o coada pastrand distanta, apoi la final un card se apropie de un POS, semn ca tranzactia s-a facut.Suntem imediat treziti la realitate de un cot in dreptul rinichilor. O pensionara rotofeie se joaca de-a macaraua cu bratul stang in tentativa de a prinde niste rosii. Cele trei degete "de inchinaciune" indeplinesc acum rolul tactil. Pipaie cu atentie rosiile, ia una in mana o cantareste din priviri si o arunca usor in palma de parca ar fi Simona Halep inaintea unei serve de Grand Slam si o pune la loc. Ne respira in ceafa, dar isi asteapta cuminte randul.Vanzatoarea ne intinde legumele cumparate. Ii intindem si noi 100 de lei si, cu mainile murdare de la vanzarea legumelor, scoate de sub sort un teanc de bancnote. Scuipa mana plina de mizerie si incepe sa dea restul. "Unu, doi, trei. 20 de lei. 30, 40... 80 de lei", numara ea. Manusi de unica folosinta? Nici vorba. Luam restul si in timpul asta, vanzatoarea isi indeasa banii inapoi in spatele sortului, iar din fata lui, de la piept isi deschide un alt buzunar unde baga bancnota primita de la noi. Doamna pare o casa electronica eficienta, dar nelegata la serverele ANAF.Ne indreptam spre iesire si vedem o batranica ce vine si cumpara un pahar de miez de nuca, dar i se cere sa inapoieze paharul de unica folosinta "pentru ca ii mai trebuie" doamnei vanzatoare. In tot acest timp, nici picior de control, Politie Locala, alta autoritate, nimic.In aceste conditii, in care se inmultesc cazurile de coronavirus, in care pacientii habar nu au de unde s-au infectat, ce s-ar intampla daca o persoana infectata ajunge intr-o astfel de piata?