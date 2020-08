VIDEO Un sat de la munte face concurenta oricarui oras. A fost modernizat cu fonduri europene

Berca se afla pe o ruta turistica importanta si are peste 3.000 de locuitori , majoritatea locuind in locuri cu patru etaje care au toate conditiile. Toate strazile sunt proaspat asfaltate, iar locurile de joaca pentru copii nu lipsesc, potrivit Adevarul Datorita acestor conditii, multe familii tinere aleg sa se mute acolo, astfel ca pretul apartamentelor a ajuns la peste 30.000 de euro."Momentan e bine. In zona blocurilor sunt toate conditiile, apa, gaze, insa ar mai fi de marit capacitatea canalizarii la blocuri", spune Mircea, un localnic de 40 de ani.Centrul s-a transformat in loc de promenada, in urma unei investitii din fondurile europene, avand pavele, fantana arteziana, mobilier urban si spatii verzi.Iluminatul public este pus la punct, iar accesul la internet este gratuit."In centru gasim tot ce are omul nevoie. Cand plecam la oras, plecam doar sa ne mai plimbam, sa vedem ce mai e si pe acolo. Aici gasim magazine, farmacii, cabinete. Poate ca un spital ne-ar mai trebui", spune o batrana dintr-un sat al comunei Berca.Cu toate ca este o comuna, locurile de munca sunt la indemana. Exista joburi in turism, servicii , la fabricile din zona, dar se poate face si naveta cu usurinta la Buzau, care este la numai 20 de kilometri"A aparut o fabrica de lapte, s-a dezvoltat o linie de fabricatie la produse traditionale, mai avem fabrica de ceramica. Marea majoritate sunt insa navetisti in Buzau", declara Ionel Dobrita, primarul comunei Berca.Cu toate acestea, exista si dezavantaje pentru comerciantii locali. Pe masura ce comuna s-a dezvoltat, au aparut si supermarketurile."Am ajuns de vand de 60 de lei pe zi. Nu se poate asa. Lumea se duce in marile lanturi de magazine si degeaba pun eu preturi cu adaos mic. Nu e putere economica, iar navetistii lasa banii acolo unde muncesc", spune Paul Varlan, care detine un magazin mixt.Modernizarile nu se opresc aici. Autoritatile au in plan construirea unei faleze, langa albia raului Buzau, renovarea casei de cultura, modernizarea liceului tehnologic si asfaltarea mai multor drumuri comunale.Comuna Berca nu a primit statutul de oras in anii 90 pentru ca nu avea spital si judecatorie.