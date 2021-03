VIDEO Urs filmat in timp ce rupe gardul unei gospodariI in statiunea Azuga. Cum au reusit sa-l alunge oamenii

In imaginile filmate de un localnic si postate pe Facebook se vede cum unul dintre animale ramane in apropierea padurii, in timp ce al doilea se duce langa gardul unei gospodarii si incepe sa rupa din scanduri, fara a fi deranjat de faptul ca se aude un caine care latra. Se vede cum timp de cateva zeci de secunde ursul incearca sa intre in curte.Martorii intamplarii au inceput sa ambaleze motorul unui autoturism, iar in cele din urma animalul s-a indepartat."Asa traim, intr-un oras turistic. Partiile din Azuga sunt cele mai importante, dar locuitorii orasului Azuga sunt fara valoare, oare cei de la ocolul silvic chiar nu au de gand sa ia masuri?", a scris pe Facebook cel care a filmat intreaga scena.Ministrul Mediului Barna Tanczos afirma miercuri ca devin din ce in ce mai frecvente contactele dintre om si urs si ca trebuie gasite solutii."Solutiile trebuie gasite si trebuie adaptate la situatia reala. Nu s-a gandit nimeni in momentul in care s-au construit partiile din Predeal, din Poiana, din foarte multe zone, nu s-a gandit nimeni ca se va intalni cu ursul care hiberna iarna. Uite ca nu mai hiberneaza, uite ca apare si pe partie. Pana acum aveam probleme doar cu fermierii, doar in gradini. Am primit din judetul Harghita... iarasi urs in gospodarie. Zi de zi. Deci lucrurile se agraveaza si contactul om cu urs devine atat de frecvent incat trebuie sa gasim solutii", a explicat ministrul Mediului.