VIDEO Zece salvamontisti au intervenit timp de sase ore pentru evacuarea unui turist ranit, intr-o zona foarte dificila din Apuseni

Interventia a inceput in jurul orei 10.00 si s-a finalizat dupa ora 16.00 Barbatul a fost evacuat in siguranta si predat unui echipaj SMURD."S-a intevenit in zona comunei Rimet, catunul Cheia, in urma unui apel venit prin 112, pentru acordarea primului ajutor si evacuarea unei persoane de 40 ani, de sex masculin, care a suferit o entorsa", a transmis Claudiu Costea, sef serviciu in cadrul Serviciului Public Salvamont Salvaspeo Alba.Salvatorii au fost nevoiti sa transporte victima chiar si prin apa, prin Cheile Rametului, datorita reliefului foarte dificil din zona.