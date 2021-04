Cum invata viitorii politisti romani tehnicile de incatusare: "E ca si cand te-ai uita la un film cu Jakie Chan si ai impresia ca ai invatat karate"

Scoala dureaza aproximativ cinci luni, timp in care viitorii politisti trebuie sa invete nu mai putin de zece procedee de imobilizare si incatusare, dar acest lucru nu are cum sa se intample din cauza timpul extrem de redus rezervat pentru instructia privind tacticile politienesti. Un elev abia daca are timpul necesar sa execute fizic de doua ori o singura procedura cat timp se afla in scoala de politie."La finalul scolii ei trebuiau sa cunoasca si sa poata executa zece proceduri de imobolizare, in conditiile in care aceste proceduri se executau cu o persoana care nu riposta. Asta este boala noastra suprema, in sistemul educational. Ne raportam la situatiile ideale. Sa spui In numele legii opreste-te si infractotrul acela periculos sa incremeneasca pe loc cand aude somatia asta, iar tu sa-i pui linistit catusele", explica Cosmin Andreica, liderul sindicatului EUROPOL.Acesta a precizat ca, incepand cu 2007, a fost diminuat numarul de ore de pregatire fizica din scoala, iar din 2017, perioada de scolarizare a fost redusa la jumatate si impartita in 50 la suta din timp, practica in teren la judetele de domiciliu ale elevilor, iar jumatate cursuri fizice la scoala."Daca este sa ne raportam la Scoala de Politie de la Campina, elevii de acolo urmareau cursurile la un televizor. Nu aveau profesorul in fata, ei aveau un televizor pentru ca era imposibil ca un profesor sa tina cursul in acelasi timp la mai multe clase. Se transmitea cursul din biroul profesorului si se preda simultan la cinci, sase clase. Asa invatau, se uitau la televizor sau urmareau prezentari sterile in powerponit. Va dati seama cat de mult poti sa intelegi uitandu-te la un televizor. E ca si cand te-ai uita la un film cu Jakie Chan si ai impresia ca ai invatat karate", spune Cosmin Andreica.Liderul sindicatului EUROPOL sustine ca elevii ies din scoala fara a avea deprinderile de baza pentru a actiona si pentru a executa procedurile de imobilizare asa cum trebuie.Desi exista un Ordin de ministru care obiga la pregatirea continua in ceea ce priveste tactica politieneasca si in timpul activitatii, nu doar in scoala, acest lucru nu se respecta in cele mai multe dintre inspectoratele din tara."Ulterior in activitate, niciodata, dar niciodata nu am mai participal al vreun modul de pregatire tactica. Singura efervescenta care a existat a fost dupa momentul uciderii acelui politist in gara de la Burdujeni de la Suceava. S-a incercat la acel moment incropirea unui plan de pregatire, in care politistii de la SAS ar fi trebuit sa lucreze cu cei de la Ordine Publica", a precizat Cosmin Andreica.Conform Ordinului de ministru in vigoare, politistii in activitate ar trebui sa se pregateasca fizic intre patru si opt ore pe saptamana, dar acest lucru nu se intampla. Sunt cazuri in care orele de pregatire fizica si tactica se raporteaza fictiv, pentru ca multe dintre inspectoratele de Politie din tara nici macar nu au sali de sport."Colegii de la ordine publica ar trebui ca sase ore pe saptamana sa se pregatreasca fizic, in aceste ore de pregatire fizica intra si pregatirea tactica. Asta ar insemna 24 de ore pe luna si 288 de ore pe an numai pregatirea fizica, ceea ce nu se realizeaza. Teroia sefilor este ca pregatirea sa o faca fiecare in timpul liber, ceea ce nu este normal. Pai atunci hai sa-i dam unui chirurg un manual sa invete singur de acolo cum sa faca o operatie", spune liderul sindicatului EUROPOL.Chiar si in aceste conditii MAI insista sa scolarizeze elevii pe repede inainte. Pe 5 mai 2021 o noua generatie de tineri, care au fost admisi in sesiunea din februarie-martie in scolile postliceale ale MAI, vor incepe cursurile la Campina si Cluj. Sunt 1200 de tineri care dupa doar cinci luni de scoala si alte cinci luni de practica vor deveni politisti "cu acte in regula".Este deja al saselea an de cand MAI a decis sa reduca la jumatate perioada de instruire a viitorilor agenti de politie. Generatia 2020 a facut cursuri partial online, avand in vedere ca, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, nu a mai fost permis accesul in scoala nici in cazul unitatilor de invatamant ale Politiei Romane.