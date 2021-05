Virgil Musta: Saptamana trecuta am simtit cu adevarat ca a inceput sa scada presiunea si asupra sistemului de sanatate

"Timisoara este in scenariul verde datorita efortului intregii comunitati. Va scriu acest mesaj pentru a impartasi cu voi bucuria anuntului ca Timisoara este in scenariul verde, rata de infectare scazand sub 1,5 la mie. Este un moment de bucurie, dar mai ales de speranta pentru revenirea la normalitate. Fara responsabilitatea si solidaritatea voastra nu s-ar fi putut obtine acest rezultat. Va multumesc ca ati inteles faptul ca spitalele sunt doar ultima reduta , iar razboiul trebuie castigat in primul rand in afara lor, in comunitate, in special prin respectarea regulilor de protejare individuala si de grup. Personal, saptamana trecuta am simtit cu adevarat, pentru prima data dupa o lunga perioada de timp, ca a inceput sa scada presiunea si asupra sistemului de sanatate, avand in sfarsit mai multe locuri libere pe sectie", a scris pe Facebook , medicul Virgil Musta.Medicul a dezvaluit ca daca situatia continua sa se imbunatateasca, una dintre sectiile Covid ale Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara va redeveni sectie de boli infectioase unde se vor putea trata si alte afectiuni."Daca situatia continua sa se imbunatateasca, intentionez ca una dintre sectiile Covid-19 de la noi din spitalul Victor Babes din Timisoara sa redevina, dupa o perioada lunga, sectie de boli infectioase unde sa putem trata din nou si alte afectiuni.Cu toata aceasta bucurie, va rog sa ramanem in continuare responsabili si precauti, pentru a consolida realizarile din ultimele saptamani. Aceasta inseamna sa respectam in continuare regulile de protectie in vigoare acum si cele de baza (purtarea mastii, evitarea locurilor agglomerate, aerisirea spatiilor inchise, spalarea mainilor) si, foarte important, sa ne vaccinam intr-un numar cat mai mare, pentru ca acest lucru va conduce de fapt la limitarea masiva a acestei pandemi", a mai scris Musta.Virgil Musta a adaugat ca viseaza la o viata normala si la o vara frumoasa pentru toata lumea si a facut apel la solidaritate."Visez la o vara frumoasa pentru toata lumea, asa cum parca am uitat ca poate exista. Visez la o viata normala, pe care toti cred ca ne-o doream de mult, dar a fost o perioada in care intrezaream tot mai greu luminita de la capatul tunelului. Acum, cred ca se vede tot mai clar lumina, mai trebuie doar sa ne pastram in continuare responsabilitatea si rabdarea, sa ducem mai departe ceea ce am castigat cu greu.Cred ca solidaritatea dovedita de majoritatea dintre voi in acesta perioada extrem de grea ne poate ajuta sa ne recastigam increderea unul in altul, sa intelegem ca fiecare poate contribui cu ce poate si stie cel mai bine in domeniul sau, sa fim toleranti si uniti atunci cand trebuie sa facem front comun pentru a depasi momente grele. In continuare, la fel ca pana acum, numai impreuna vom reusi! Asa sa ne ajute Dumnezeu!", a mai scris Musta.In spitalele din judetul Timis mai sunt internate 164 de persoane cu COVID-19 , dintre care 56 pe sectiile ATI.