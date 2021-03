Virgil Musta, despre valul 3 al pandemiei: "Daca nu se respecta regulile, restrictiile vor creste ca in toata Europa"

Restrictiile vor creste ca in toata Europa

El a declarat ca experienta acumulata intr-un an de pandemie trebuie folosita si ca oamenii trebuie sa fie constienti ca exista pericolul valului 3 al bolii."Daca suntem precauti, pandemia poate fi tinuta sub control. Sunt convins ca asta se va intampla, astfel incat Pastele sa fie traditional si sa nu trebuiasca sa luam masuri restrictive. Pentru asta insa, toata lumea trebuie sa inteleaga riscul valului 3, iar regulile sa fie respectate.Foarte probabil ca daca nu se respecta regulile, restrictiile vor creste ca in toata Europa care e aproape inchisa din cauza presiunii mari pe sistemul de sanatate care e in majoritatea tarilor europene. Cred ca nu e suficient sa discutam in spital , ci trebuie discutat in comunitate cu factorii de decizie.Spitalul nostru e de nivel 1 si e plin, avem doar cateva locuri in care, imediat ce se elibereaza, alti pacienti sunt preluati. Si spitalele suport au presiune. Sa fim precauti si sa actionam corespunzator din timp", a spus medicul.