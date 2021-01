Care este noul virus cu gazda comuna cu SARS-CoV-2 care ii sperie pe oamenii de stiinta

Ce este Nipah?

"Este o preocupare majora pentru noi, pentru ca nu exista tratament, si are o rata de mortalitate mare", a declarat unul dintre cercetatorii care studiaza acest virus.Mortalitatea cauzata de Nipah este intre 4- si 75%, in functie de locatia focarului. In fiecare an, OMS publica o lista extinsa de patogeni care pot sa provoace crize de sanatate publica, astfel incat oamenii de stiinta sa isi poata prioritiza studiile si finantarea acestora.OMS se concentreaza pe acei virusi care reprezinta cel mai mare risc la adresa sanatatii oamenilor, care au cel mai mare potential epidemic si pentru care nu exista vaccinuri.Nipah este in top 10 virusi care ingrijoreaza OMS.Are o incubatie foarte lunga (chiar si de 45 de zile), ceea ce reprezinta o larga oportunitate pentru o gazda infectata, care sa nu stie ca este bolnava, sa imprastie boala.Poate sa infecteze un numar mare de specii de animale, facand astfel si mai mare riscul de raspandire. Te poti infecta cu Nipah atat prin contact direct, cat si prin consumarea alimentelor contaminate.Cei care se imbolnavesc pot sa aiba probleme respiratorii, tuse, dureri in gat, dureri si oboseala, dar si encefalita. Este o boala pe care OMS nu doreste sa o lase sa se raspandeasca. Intre 2001 si 2011 au izbucnit 11 focare de Nipah in Bangladesh, din 196 de persoane infectate, 150 au murit.