Sofer prins conducand cu 219 kilometri la ora in judetul Buzau. Barbatul tocmai isi cumparase un Porsche de 400 de cai putere

Soferul cumparase masina cu 400 de cai putere din Neamt.Potrivit IJP Buzau, in timpul unei actiuni organizata pe drumurile din judet, politistii au prins un sofer care circula cu 219 km/h. Autoturismul, un Porsche 911 Turbo, era condus de un barbat de 50 de ani din Bucuresti, pe DN2E85, in afara localitatii Costesti. Soferul le-a spus politistilor ca nu si-a dat seama cand a ajuns la aceasta viteza.Masina a fost cumparata din Neamt, iar barbatul mergea spre casa.Acum, permisul i-a fost retinut pentru 90 de zile.Aceasta este cea mai mare viteza inregistrata in acest an in Buzau.