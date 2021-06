Tanarul din Botosani care a strans 12 milioane de euro pentru copiii bolnavi. Povestea "salvatorului de Ingeri"

Prin Asociatia "Salveaza o inima", al carei presedinte este, el a reusit ca, in zece ani, sa stranga fonduri de peste 12 milioane de euro, care au fost directionate exclusiv catre cauzele sociale pentru care s-a implicat.Nu provine dintr-o familie bogata, ci dintr-una care i-a insuflat credinta in Dumnezeu si dragostea fata de semeni. A plecat de jos, insa a ajuns in topul celor mai apreciati oameni de caritate. El este dovada ferma ca, daca vrei sa ajuti, poti. Asociatia pe care o conduce este acum una dintre cele mai respectate organizatii neguvernamentale implicate in strangerea de fonduri pentru copii bolnavi.Vlad Placinta povesteste ca inceputurile activitatilor sale umanitare nu au fost deloc usoare. Acum zece ani si-a creat un blog cu scopul de a face jurnalism religios. Dorea sa faca interviuri cu preoti si, ca activitate conexa, sa deruleze campanii de intrajutorare."Tin sa cred ca pentru a desfasura orice activitate trebuie sa ai o chemare, in orice domeniu de activitate, trebuie sa ai acea chemare, sa iti placa in primul rand, sa iti gasesti vocatia. Asta am fost invatat de mic in familie: cand am posibilitatea sa ajut pe cineva, sa ajut. Daca nu pot sa ajut, sa nu incurc, sa imi vad de ale mele. Chiar si parintele Arsenie Papacioc spunea vorba asta: "Daca nu poti sa iubesti, macar nu uri si asta e prima treapta".Asta am fost invatat din familie, sa incerc sa ajut, iar activitatea asociatiei pot sa spun ca am luat-o cumva dintr-o joaca. Acum zece ani am creat un blog - 'botosaneanul ortodox'. Voiam sa fac un bloc, gen de ziar local, ortodox, sa fac interviuri cu preoti la anumite evenimente religioase. Acolo am pus o rubrica 'apeluri umanitare'. Latura asta ortodoxa cu a ajuta pe semenul nostru se leaga si am spus sa fac cumva sa ajut. Nu stiam de fapt ce se afla in culise, ca oamenilor trebuie sa le povestesti foarte multe despre un caz ca sa reactioneze", a marturisit Vlad Placinta.A fost dezamagit de rezultatele primelor actiuni, insa nu a renuntat. A urmat noi pasi inspirandu-se din activitatea altora, in special de pe internet. Si-a creat asociatia in momentul in care i s-a cerut sa semneze un protocol de colaborare cu o institutie publica pentru promovarea intereselor sale. Impreuna cu fratele sau si cu mama sa au constituit Asociatia "Salveaza o inima", care, pe fondul unei munci intense, avea sa devina organizatia care reda speranta pentru sute de copii cu probleme grave de sanatate, care fie au cancer, fie probleme cardiace, fie probleme ortopedice, fie alte boli care necesita tratament scump.De atunci si pana astazi, Vlad a reusit sa faca adevarate minuni. Preia cazurile copiilor bolnavi, le intermediaza acestora relatiile cu clinicile din Romania, dar mai ales cu cele din strainatate si le finanteaza toate cheltuielile necesare interventiilor chirurgicale si tratamentului. Cei mai multi bani ii colecteaza prin platforma de donatii online salveazaoinima.ro, care a fost lansata in 2014."Este exact ca in vanzari. Eu vin cu un produs, intre ghilimele fiind spus, il prezint si lumea daca vrea il cumpara sau nu. Asa si aici. Eu vin cu o poveste reala, cu o situatie reala si ramane la latitudinea omului daca poate ajuta sau nu, daca are incredere sau nu are incredere. Imi e greu, dar incerc sa fac in asa fel incat sa nu refuz niciun caz grav", a adaugat Vlad.Pentru el, seriozitatea si transparenta cheltuirii banilor sunt prioritare. A stabilit relatii privilegiate si de incredere cu clinicile din strainatate care trateaza copii cu afectiuni oncologice. Desi nu are contract cu acestea, a reusit, de mai multe ori, sa trimita micii pacienti la tratament fara a avea bani in cont. Ulterior, toate datoriile au fost achitate."Sa fii serios atat cu donatorul, pentru ca omul sa stie ce faci cu banii lui. Noi am vazut ce vrea donatorul si suntem singura organizatie din tara care punem ordinul de plata pe site. Nu punem acte medicale, pentru ca am intalnit si fraude. Luau actele si se duceau sa ceara bani. Este nevoie de seriozitate din partea noastra ca organizatie, dar si transparenta. Suntem foarte seriosi cu cazurile umanitare. (...) Am avut foarte multe cazuri cand pacientii au plecat fara sa aiba bani. Am pus eu cuvantul catre clinici sa inceapa tratamentul si sa se duca acolo. Eu nu am pus accentul pe bani, intai sa fie bani si apoi sa plece pacientul. Avem relatii bune cu clinicile, dar am fost si de cuvant. Cand am spus sa primeasca pacientul ca eu platesc, am platit", a precizat presedintele Asociatiei "Salveaza o inima".Vlad Placinta sustine ca activitatea caritabila pe care o desfasoara ii aduce multiple satisfactii de ordin imaterial, insa deseori ii provoaca dureri cumplite. Pentru ca foarte multe dintre cazuri sunt ale copiilor care lupta cu cancerul, se intampla ca unii dintre micuti sa nu poata fi salvati. Atunci, Vlad traieste momente de nefericire. El a participat la inmormantarea unei adolescente de 16 ani, din Bacau, care a fost bolnava de cancer, iar pentru el acele momente au fost sfasietoare. Acum, afirma ca nu ar puterea merge la un astfel de eveniment, ca urmare a durerii care il copleseste."Cel mai dureros este cand primesti vestea din partea unui parinte ca a murit copilul. Ma gandesc in primul rand la durerea parintilor. Sunt si eu, la randul meu, parinte si nu pot sa imi inchipui durerea asta. (...) Avem si decese, dar trebuie sa fim constienti ca asta e munca noastra. Trebuie sa primim si vestile imbucuratoare cand sarim in sus de bucurie, dar si cele care nu sunt tocmai placute", a subliniat Vlad, care isi aduce aminte si de cazul unei fetite de o luna care a fost trimisa la o clinica in strainatate si care nu primea sanse de supravietuire, dar care acum este bine si merge la gradinita.Organizatia condusa de Vlad Placinta nu ofera niciodata bani familiei care are nevoie de ajutor pentru copii, pentru a se asigura ca scopul pentru care sunt facute donatiile este atins. Toate deconturile au loc intre clinici si Asociatia "Salveaza o inima", cu sprijinul unui avocat specializat.Aproximativ 450 de persoane, in special copii, din Romania si din Republica Moldova au beneficiat, pana acum, de finantate din partea acestei asociatii. Cel mai mic pacient sustinut de asociatia lui Vlad a avut trei saptamani, insa foarte multi copii cu varste intre sase luni si doi ani au fost sustinuti pentru interventii chirurgicale pe cord.Cel mai mare sprijin financiar, de 250.000 de euro, a fost oferit pentru un baietel diagnosticat cu neuroblastom de gradul 4 - o forma foarte agresiva de cancer.Pentru ca activitatea lui Vlad Placinta a fost foarte eficienta, Asociatia "Salveaza o inima" a reusit sa faca donatii constand in aparatura medicala catre mai multe spitale din tara, insa, in momentele de varf ale pandemiei de COVID-19, aceasta a oferit gratuit un aparat Real Time PCR Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati".