Nelu Tataru, despre demersul lui Vlad Voiculescu de a publica listele cu testele COVID-19: "Este o problema a Guvernului in acest moment, care trebuie s-o rezolve"

In ceea ce priveste demersul lui Vlad Voiculescu de a publica lista cu testele pe judete, Nelu Tataru a declarat: "Plecam de la acel principiu ca populatia trebuie sa fie informata, numai ca fiecare informatie trebuie sa fie asumata, avizata si corecta. Nu stiu, nu am cunostinta in acest moment daca acele informatii care au ajuns catre populatie au fost avizate de structuri sau nu, cred ca aici este treaba Guvernului si a premierului sa evalueze sau sa verifice. Dar ma reintorc, este absolut necesar, atat pentru o informare corecta, ca aceste date sa vina si sa vina defalcat pe fiecare zona, dupa cum si evolutia acestei pandemii o vedem diferita pe fiecare din zonele din tara noastra". Potrivit news.ro , Tataru a precizat ca pe fond, gestul lui Voiculescu i se pare corect, pentru ca "o transparenta trebuie sa existe, informarea trebuie sa existe", dar si acele lucruri considerate amanunte si care inseamna asumarea si corectitudinea unor date cu avizarea de catre institutia respectiva trebuie sa existe.Intrebat daca ministrul Vlad Voiculescu va fi chemat la audieri in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, Nelu Tataru a raspuns: "Este o problema a Guvernului in acest moment, care trebuie sa o rezolve, iar in masura in care explicatiile date de catre Guvern nu vor fi cele care sa aduca lamuriri, atunci va fi chemat si domnul Vlad Voiculescu la comisie".