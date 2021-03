Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, despre reintroducerea unor masuri mai dure: "Daca lucrurile merg asa in continuare, nu putem exclude restrictii"

"Daca lucrurile merg asa in continuare, nu putem exclude alte restrictii. Va invit sa va uitati pe cifrele care sunt publicate in fiecare zi, lucrurile incep sa devina ingrijoratoare", a declarat Vlad Voiculescu, luni, la Parlament, intrebat daca autoritatile au in vedere noi restrictii fata de cele existente , odata cu prelungirea starii de alerta, cum ar fi interzicerea circulatiei dupa ora 22.00.Ministrul a adaugat ca testarea si raportarea arata "o imagine" privind pandemia de COVID 19, intrebat despre numarul mic de teste COVID efectuate in weekend si faptul ca anumite raportari sunt date cu intarziere."Consider ca sunt mai multi indicatori pentru imaginea reala, indicatorul cel mai clar, care nu poate fi pus in niciun fel la indoiala, este numarul de pacienti in sectiile de terapie intensiva, iar acest numar de pacienti creste, a crescut in fiecare zi, asa incat apelul nostru ca oamenii sa respecte regulile si sa se protejeze pe ei si pe ceilalti", a declarat Voiculescu.Potrivit datelor comunicate de GCS, 1.093 de pacienti COVID erau internati, duminica, in sectiile de terapie intensiva.