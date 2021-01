Vlad Voiculescu, despre sistemul de sanatate: "Sistemul s-a schimbat ingrozitor de putin"

"Sistemul s-a schimbat ingrozitor de putin de la fostul meu mandat pana acum. Lucrurile s-au inrautatit din prisma infrastructurii sanitare, s-au cumparat echipamente cu productie in tari de provenienta nu tocmai avantajoasa, s-au cumparat o multime de lucruri, dar nu s-a investit unde era nevoie", a declarat Voiculescu.Acesta a punctat ca nu stie cand va fi finalul mandatului sau la Ministerul Sanatatii. Acesta a promis ca daca va fi mentinut in functie pana in 2024 vor exista fundatiile spitalelor regionale. Totodata, el a spus ca este necesara constructia unor spitale in Bucuresti si in Cluj.