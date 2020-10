INTERVIU Vlad Voiculescu, la 5 ani de la tragedia care a schimbat Romania: "Dupa Colectiv, a existat un fenomen care ne-a pus pe harta lumii"

Schimbarile din spitale: "doua lucruri bune si multe lucruri proaste"

Voiculescu: Am reusit trista performanta sa pierdem foarte multi medici

Cred ca societatea romaneasca a evoluat foarte mult in ultimii zece ani si cred ca ultimii cinci au accelerat procesul. Nu este intamplator faptul ca fix acum cinci ani s-a intamplat Colectiv. Cred ca in istoria recenta a Romaniei, dupa Revolutie, este momentul care a produs o schimbare sufleteasca a natiunii. Pentru foarte multi, doua lucruri au devenit clare. In primul rand, ca raul pe care fiecare reuseam sa il evitam la nivel individual, atunci cand interactionam cu institutiile publice, iar fiecare se descurca cumva dand un telefon sau pregatind o interactiune cu autoritatea publica, incercand sa vorbeasca cu cineva care stia pe cineva, tot acest mecanism este anulat atunci cand se produce o astfel de tragedie si cand, dintr-odata, ai nevoie de institutiile statului, iar ele nu functioneaza. In cazul acesta, vorbim despre institutiile care trebuiau sa se asigure ca un club nu poate sa functioneze daca nu indeplineste niste conditii de baza, institutiile statului care trebuiau sa asigure interventia la fata locului, la un anumit nivel si mai ales serviciile de sanatate. Acesta cred ca este primul lucru care a devenit foarte clar pentru generatii: cat de rau functioneaza statul, cat de mult te poate afecta asta la nivel personal si cum nu poti sa eviti lucrul acesta. Pe scurt, am aflat ca coruptia ucide. O generatie intreaga a identificat coruptia ca principalul element care a dus la aceasta tragedie.Al doilea lucru pe care l-a inteles o generatie, adica noi, cei care locuim astazi aici, in Romania, am inteles ca fara implicare mai multa din partea noastra, lucrurile chiar nu se vor schimba. Implicarea a venit sub diverse forme, a venit intr-o masura foarte mare sub forma de voluntariat, a venit sub forma protestelor de strada. Dupa Colectiv, am vazut un fenomen al protestelor care ne-a pus pe harta lumii. Protestele pentru apararea statului de drept, protestele pentru Europa au fost ceva unic in lume. Ideea de implicare s-a manifestat prin voluntariat si proteste, dar si prin manifestare politica, prin implicarea in partide politice. Miza mare este sa ridicam standardele, sa schimbam standardele.Cred ca institutiile statului au trecut printr-un soc imediat dupa Colectiv. In guvernarea tehnocrata cred ca foarte multe dintre institutiile statului au vazut ca lucrurile pot functiona fundamental diferit si ca schimbarea ar putea sa vina si sa vina repede. De la sfarsitul lui 2016, in urmatorii trei ani am vazut o reactie de rezistenta a unei parti a societatii si a unei mari parti a clasei politice, dar si a unui segment din partea celor care sunt in institutiile statului. Acum, in alegerile din 2019 si 2020, vedem ca oamenii isi doresc aceasta schimbare profunda, mai ales in orasele mari, precum Bucuresti, Timisoara, Brasov, Alba Iulia sau Cluj. Eu vad, de asemenea, ca in institutiile statului aerul ar putea sa se schimbe. Cred ca presiunea este din ce in ce mai mare, iar cei din institutii inteleg.Cred ca sunt doua lucruri bune si multe lucruri proaste. Cele doua lucruri bune care s-au intamplat: au crescut, in continuare, salariile medicilor si ale personalului medical. Acesta este un lucru bun, de necontestat. Al doilea lucru bun: din sumele mari de bani, o parte, mult prea mica insa, a ajuns in lucruri reale in spitale: in echipamente, in principal. Lucrurile rele sunt ingrozitor de multe. Pe de-o parte, schimbarile pornite in anul 2016 au fost oprite brusc, proiectele de investitii pornite in 2016 au fost oprite, cu singura exceptie a pregatirii proiectelor celor trei spitale regionale.Lucrurile tin, pe de o parte, de atitudinea fata de pacient. In fiecare strategie scrie ca pacientul trebuie sa fie in centrul sistemului, dar lucrul acesta ramane o idee pe hartie si pe cateva programe electorale. Altfel, mult mai multa atentie ar fi trebuit sa fie acordata spitalelor, dar si asigurarii disponibilitatii medicamentelor esentiale. In toti acesti ani au disparut medicamente si avem probleme cu medicamente precum Euthyrox sau Siofor. Asta vorbeste despre nereformarea sistemului de aprovizionare in Romania cu medicamente. Daca pacientul ar fi fost, intr-adevar, in centrul sistemului, atunci am fi avut reguli mai clare si mai des respectate in sistem si teme umbrela, precum "siguranta pacientului", care cuprind subteme precum "infectiile nosocomiale", protocoale de tratament, echipe multidisciplinare, ar fi trebuit sa fie in focusul unui Minister al Sanatatii care chiar isi propunea sa isi faca datoria fata de oameni.Am vorbit de infrastructura, medicamente si reguli, dar cel mai important ingredient din sanatate este resursa umana. In toti acesti ani, cu salarii care sunt comparabile cu cele ale medicilor din Europa, am reusit trista performanta sa pierdem foarte multi medici. Daca salariile au crescut, posturile nu au mai fost disponibile. Degeaba ai salarii mari, daca pentru un tanar medic specialist nu se gaseste un post. Degeaba ai crescut salariile promitand ca asa vei opri migrarea medicilor, pentru ca nu ai scos posturi la concurs sau, daca le-ai scos, au fost pentru amanta domnului profesor, fiica sau nepoata sa.Exact lucrurile despre care vorbesc: oameni, medicamente, investitii cu cap si reguli clare. Vreau sa aduc spitalele din subordinea Primariei in timpurile noastre, la fiecare nivel. Vreau sa ajut medicii din aceste spitale sa faca performanta si stiu ca multi dintre ei isi doresc acest lucru. Vreau sa opresc coruptia si vrea sa ii ajut sa creeze punti cu cei mai buni din lume. Situatia este foarte complicata in acest moment, din cauza pandemiei. Pentru urmatoarele sase luni, situatia este foarte clara, trebuie sa ajutam bucurestenii si nu numai, pentru ca spitalele din Bucuresti deservesc jumatate de tara. Trebuie sa ajutam romanii sa treaca cu bine peste pandemie, si nu ma refer doar la cei infectati cu Covid-19. Ma refer, de asemenea, la cei cu boli cronice, cei care au nevoie de ajutor de la spitalele care sunt in subordinea primariei, dar si la celelalte servicii care sunt in subordinea primariei si pe care le coordonez, precum serviciile sociale, o parte din educatie si altele.Am avut o colaborare institutionala de la inceputul pandemiei, noi, cei de la USR PLUS. In mod cert, la nivel national, cei care trebuie sa coordoneze eforturile pentru gestionarea crizei sunt autoritatile nationale, iar noi de la Bucuresti avem o responsabilitate, in primul rand, fata de cei care se trateaza aici, sa le venim in ajutor. Responsabilitatea principala ramane la autoritatile nationale, vom colabora si le vom ajuta cu tot ce putem.Ministerul Sanatatii face parte dintr-un guvern al carui mandat se termina peste aproape o luna. In urmatorul guvern, care dupa toate probabilitatile o sa fie format dintr-o coalitie USR-PLUS- PNL , sunt convins ca deschiderea pentru reforma profunda va fi una mult mai mare decat astazi. Mandatul nostru este sa facem parte dintr-un guvern care nu se face ca reformeaza statul, ci chiar face asta cu masuri curajoase si cu onestitate, mai ales fata de cei care ne-au acordat increderea si fata de toti romanii.