Vladimir Gaitan a murit. Actorul avea 73 de ani

"Vladimir Gaitan a trecut dincolo si a lasat teatrul si filmul romanesc, pe noi toti, mult mai singuri... Condoleante familiei care trece prin momente atat de grele. Adio, Dutu!", a scris Vlad Radescu pe Facebook Actorul Vladimir Gaitan s-a nascut pe 2 februarie 1947, la Suceava. A absolvit, in 1970, Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, sectia Actorie, clasa prof. George Carabin si Elena Negreanu, potrivit site-ului Teatrului de Comedie, www.comedie.ro.A debutat pe scena Teatrului de Comedie, unde a realizat roluri memorabile in piese ca ''Mutter Courage'' de Bertholt Brecht (1972), ''Trei surori'' de A.P. Cehov (1975), ''12 oameni furiosi'' de Reginald Rose (1977), ''Cinema'' de Jean Anouilh (1979), ''Pierrot'' de Moliere (1980), ''Turnul de fildes'' de Viktor Rozov (1981).A ramas fidel acestui teatru si dupa 1990, jucand in piesele ''Amphitrion'' de Moliere, ''Fuga'' de Mihail Burgakov, ''Anna Karenina'' de L.N. Tolstoi, ''...escu'' de Tudor Musatescu, ''Poker'' de Adrian Lustig, ''Soare pentru doi'' de Pierre Sauvil, ''Revizorul'' de N.V. Gogol, ''Pescarusul'' de A.P. Cehov. A fost director al Teatrului de Comedie din Bucuresti (1994-1996).De asemenea, a jucat si pe scena Teatrului ''Nottara'', in piese precum ''Intalnire la Sunles'' de Jean Anouilh, regia Geo Saizescu (1994), ''Ingeri in America'' de Tony Kushner, regia Theodor Cristian Popescu (1998), precizeaza site-ul Teatrului de Comedie. In 2001 a devenit director al Teatrului ''Nottara'' (13 februarie-20 iunie).A debutat in cinematografie in 1969, in perioada studentiei, in filmul ''Reconstituirea'', in regia lui Lucian Pintilie. Au urmat roluri in filme precum ''Caldura'', regia Serban Creanga (1969), ''Puterea si adevarul'', regia Manole Marcus (1971), ''Sageata capitanului Ion", regia Aurel Miheles (1972), ''Ceata'', regia Vladimir Popescu-Doreanu (1973), ''Pe aici nu se trece!'', regia Doru Nastase (1975), ''Din nou impreuna'', regia George Cornea (1978), ''Napasta'', regia Alexa Visarion (1982), ''Zbor periculos'', regia Francisc Munteanu (1984), ''Omul cu cercel de aur'', regia Joachim Hassler (1984), ''Intunecare'', regia Alexandru Tatos (1985), ''Racolarea'', regia George Cornea (1985), ''Secretul lui Nemesis'', regia Geo Saizescu (1986), ''Omul zilei'', regia Dan Pita (1997), ''Musafirul de duminica'' de Petre Ispas, regia Nae Cosmescu (1979), ''Roberta'', regia Valentin Hotea (2000), ''Detectiv fara voie'', regia Silviu Jicman (2002).O colaborare indelungata a avut cu regizorul Sergiu Nicolaescu , acesta distribuindu-l in foarte multe dintre filmele realizate: '''Zile fierbinti'' (1975), ''Accident'' (1976), ''Pentru patrie'' (1977), ''Ultima noapte de dragoste'' (1979), ''Duelul'' (1981), ''Intalnirea'' (1982), ''Wilhelm Cuceritorul'', co-productie franco-romana (1982), ''Noi, cei din linia intai'' (1985), ''Francois Villon - poetul vagabond'' (1987), ''Mircea'' (1988), ''Coroana de foc (1990), ''Oglinda - Inceputul adevarului'' (1993), ''15'' (2005), ''Goldberg - Supravietuitorul'' (2008), ''Poker'' (2010).A avut numeroase roluri si in spectacole de teatru TV sau radiofonic.A jucat in serialele si telenovelele romanesti ''Roberta'', ''Casatorie imposibila'', ''Daria, iubirea mea'', ''Cu un pas inainte'', ''Inima de tigan'', ''State de Romania - Student la Sorbona''.Vladimir Gaitan a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul national Serviciul Credincios in grad de Cavaler, alaturi de alti actori, ''pentru devotamentul si harul artistic puse in slujba teatrului romanesc, cu prilejul implinirii unui veac si jumatate de existenta a Teatrului National din Bucuresti''.In 2007, la implinirea varstei de 60 de ani, a jucat, alaturi de fiica sa, Gloria, pe scena Teatrului de Comedie, in ''Soare pentru doi'', spectacolul de debut al acesteia, la acea vreme studenta in anul IV la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti. Tatal si fiica au fost pentru prima data impreuna pe o scena profesionista, jucand rolurile de tata si, respectiv, fiica in spectacolul regizat de Alice Barb, pe textul lui Pierre Sauvil.