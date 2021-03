Tensiuni intre Citu si Voiculescu, din cauza datelor publice despre COVID-19. Corpul de control al premierului s-a autosesizat. Ministrul Sanatatii: "Astept sa aflu pe cine am suparat"

Voiculescu: "Nu exista niciun conflict intre mine si premier"

Verificari la Ministerul Sanatatii facute de Corpul de Control

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a venit cu precizari pe Facebook, "pentru a lamuri rapid" pozitia sa.El sustine ca nu exista niciun conflict intre el si Florin Citu si ca premierul a fost interpelat pe acest subiect de catre o institutie a statului si a solicitat Corpului de Control sa verifice daca nemultumirea este justificata, asa cum ar fi procedat si el.Ce spune Vlad Voiculescu:"1. Transparenta deranjeaza. Premierul a fost interpelat pe acest subiect de o institutie a statului si a solicitat, procedural, Corpul de Control sa verifice daca nemultumirea este justificata. Vreau sa subliniez ca as fi facut la fel: nu exista nici un conflict intre mine si premierul Florin Citu.2. Transparenta nu este negociabila. Am deschis usa cabinetului de ministru si am permis accesul unui cameraman la aproape orice intalnire in fiecare zi a mandatului din 2016. Am cerut transparenta atunci cand eram in societatea civila si, mai apoi, din opozitie. Am cerut transparenta atunci cand guvernul ne mintea ca nu lipsesc medicamente pentru bolnavii de cancer ori pentru victimele de la "Colectiv". Am cerut transparenta atunci cand se ascundeau achizitii de miliarde. Nu o sa ma opresc acum. Pentru asta am intrat in politica: nu sa perpetuez niste reguli proaste, ci sa le schimb - in masura in care pot.3. Transparenta si democratia sunt inseparabile. Romania este inca din 2013 membra a initiativei internationale "Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa " - "Open Government Partnership", al carei scop principal este transparentizarea datelor pentru reutilizare. Romania are un portal de date deschise si planuri nationale pe domenii, inclusiv sanatate, ca sa publice cat mai multe date. Din 2007, Romania are o lege, Legea 109, pentru deschiderea datelor din sectorul public. De asemenea, Legea 544/2001 spune expres care sunt exceptiile de la comunicarea sau deschiderea datelor, acestea fiind exprese si limitative. Informatiile publicate de Ministerul Sanatatii nu au caracter secret si nu se incadreaza in exceptiile Legii 544.4. Transparenta nu este doar un cuvant, e un principiu fundamental in care cred. In tara in care doar 9% dintre oameni au incredere unii in ceilalti si sub 15% au incredere in Guvern si in Parlament, transparenta este o promisiune de onestitate fata de oameni si de incredere intre cetatenii platitori de taxe si impozite si autoritatile platite astfel. In plus, pentru a reusi sa invingem pandemia cu care ne confruntam, avem nevoie nu doar de activitatea guvernului, dar si de cooperarea dintre institutii si cetateni. Pentru ca aceasta cooperare sa functioneze, este important ca cetatenii sa stie clar ce face guvernul oricand este posibil.In concluzie, cineva va trebui sa gaseasca un motiv pentru care sa nu mai publicam aceste date, nu noi sa oferim un motiv pentru care facem un gest 100% normal.PS. Nu cunosc sursa sesizarii dar, in spiritul transparentei, astept sa aflu si eu pe cine am suparat si, mai ales, de ce", a scris Voiculescu pe contul sau de socializare.Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi facute verificari daca Ministerul Sanatatii a respectat legislatia atunci cand a publicat date referitoare la pandemie, precizand ca erau necesare mai multe avize."Am avut o discutie cu seful Corpului meu de control in aceasta dimineata, se autosesizeaza sa vada daca a fost respectata toata legislatia, avizele daca au fost date si vom vedea. Este vorba despre publicarea unor informatii care tin de mai multe institutii si atunci trebuia sa existe avizul si acelor institutii", a transmis Florin Citu.