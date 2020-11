Vlad Voiculescu: Spitalul Colentina a incheiat un contract de 8 milioane de lei, cu o firma cu un singur angajat

"Spitalul Colentina are un manager cunoscut, care este primul pe lista PSD Arges. A fost vizitat ieri de catre premierul Romaniei, domnul Ludovic Orban . Inteleg ca a gasit lucrurile in ordine in spital . (...) Avem trei contracte: unul de 749.500 lei, un al doilea contract de 613.000 de lei si un al treilea contract de 8 milioane de lei. Toate cele trei contracte au fost semnate fara licitatie, fara publicare, prin negociere directa. Cu alte cuvinte, nimeni nu a stiut de ele. (...) Cel mai mare dintre ele, cel de 8 milioane, (...) a fost atribuit unei companii numite simbolic, o companie din Targoviste - nu cred ca exista vreo legatura cu actualul manager de la ASSMB", a precizat Voiculescu, intr-o conferinta de presa.Fostul ministru al Sanatatii a sustinut ca aceasta firma si-a inceput activitatea in 2016, cu o cifra de afaceri de 780.000 de lei."Cifra de afaceri urca usor, pe timpul mandatului doamnei Firea, dar poate nu are nicio legatura, pana la 2,5 milioane, in anul 2019. A avut un maximum de trei angajati Este extraordinar! Cred ca fiecare dintre noi si-ar dori sa aiba o astfel de companie. In 2020, aceasta companie primeste un singur contract de 8 milioane de lei, de la Primaria Capitalei, prin ASSMB, prin Spitalul Colentina. La Spitalul Colentina, dintr-o data, aceasta companie care nu poate sa demonstreze nimic si care nu poate sa arate trei CV-uri, pentru ca are un singur angajat, primeste un contract de 8 milioane de lei", a afirmat Voiculescu.El a adus o serie de critici si managerului Spitalului Filantropia, Stefan Sampalean, despre care a spus ca "si-a redescoperit vechi simpatii liberale"."Domnul Sampalean a fost adus de catre Gabriela Firea la Bucuresti, a fost instalat ca manager la un spital de traditie din Bucuresti, la Filantropia. Domnul Sampalean, dintr-o data, si-a redescoperit vechi simpatii liberale. Ba a descoperit ca are si carnet de partid. A descoperit asta un pic dupa alegeri si a descoperit asta sperand ca o sa se organizeze, cumva, sa mai ramana, sperand ca, dupa ce a schimbat de vreo doua ori tabla de pe spital si dupa ce a terorizat personalul de acolo si dupa ce a distrus o echipa performanta, acum va putea sa se rearanjeze, punandu-si, de exemplu, pe contul de Facebook , o fotografie cu dansul la pupitru, cu sigla PNL . Lucrul acesta nu o sa se intample. Politizarea trebuie sa inceteze in spitalele din Bucuresti si din toata tara", a transmis Vlad Voiculescu.