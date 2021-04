Volumul de colete livrate din U.E. catre Romania s-a dublat in primele luni ale anului. Ce produse cumpara romanii din magazinele din strainatate - analiza Coletaria.ro

Schimbarile de strategie din comert si focusul sellerilor pe extinderea in online, inclusiv peste granite, au dus la cresteri exponentiale ale vanzarilor cross-border, care, in Romania, au ajuns la cel mai ridicat nivel de pana acum.Incepand din 2020, nivelul comertului cross-border in reteaua Coletaria.ro, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, a crescut accelerat atat din Romania in strainatate, dar mai ales in sens invers, din strainatate catre Romania. Varful a fost inregistrat in primele luni din 2021, cand volumul de colete din Uniunea Europeana catre Romania s-a dublat, raportat la perioada similara a anului trecut."Comertul online cross-border bidirectional isi va mentine trendul ascendent accelerat pe tot parcursul anului, datorita interesului magazinelor online europene de a se extinde dincolo de granite. Peste 85% dintre magazinele online care aleg serviciile Coletaria.ro livreaza sau au in plan sa livreze cross-border.In prezent, aproximativ 80% din livrarile cross-border reprezinta colete care intra in Romania si 20%, expeditii dinspre Romania catre U.E.", spune Alexandr Jeleascov, CEO Coletaria.ro.Pentru anul 2021, estimarile Coletaria.ro vizeaza o crestere de pana la 30% din totalul coletelor procesate pe segmentul cross-border.Estimarea vine in contextul investitiilor facute de Coletaria.ro in noi linii de transport din Romania si in echipamente logistice pentru eficientizarea procesarii volumelor mari de comenzi, a cresterii de 4 ori a numarului de angajati in ultimul an si integrarea cu platforme de eCommerce Open Source si SaaS-uri.Pentru a sprijini magazinele online sa livreze mai eficient in pietele in care activeaza, Coletaria.ro a dezvoltat un parteneriat strategic cu Innoship, agregatorul de servicii de curierat numarul 1 din Romania. Innoship optimizeaza interactiunile dintre retaileri si curieri, eficientizand costurile aferente serviciilor de curierat cu pana la 25% si crescand performanta de livrare cu pana la 15% printr-o alocare dinamica a comenzilor, in functie de criteriile selectate de retailer in platforma."2021 se remarca, atat in Romania, cat si in Europa Centrala si de Est, printr-o adoptie accelerata de catre magazinele online a optiunilor de livrare alternative, precum puncte pick-up sau lockere, ca raspuns la cererea clientilor pentru flexibilitate. Inca din primele zile de la implementare, aproximativ 15% din clientii finali aleg punctele pick-up sau lockerele ca optiune de livrare preferata.Parteneriatul strategic Innoship - Coletaria.ro joaca un rol important in efortul de a sustine companiile de retail si eCommerce, in demersul de a vinde accelerat, atat in piata locala, cat si in pietele internationale, la costuri operationale optime, si cu o calitate superioara a serviciilor, printr-un acces rapid la cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est", spune Daniel Nicolae, CEO & Cofondator Innoship.Coletaria.ro le ofera clientilor o infrastructura logistica bine pusa la punct, bazata pe o experienta multinationala, in vederea simplificarii pentru magazinele online a procesului de livrare nationala si, in special, a livrarii cross-border. Prin integrarea cu Coletaria.ro, magazinele online au acces la o varietate de servicii de livrare atat locale, cat si internationale, precum livrarea la puncte pick-up, lockere, livrare de tip home delivery etc.De asemenea, oportunitatea de extindere rapida a afacerii este foarte mare, din punct de vedere logistic, magazinele putand accesa peste 75 de transportatori, din cele 35 de tari in care livreaza Coletaria.ro. Totodata, intregul flux logistic implica customer service dedicat, adrese de retur in toate cele 35 de tari, serviciu de consultanta pe segmentul cross-border etc.Astfel, cele mai accesibile piete pentru comerciantii online din Romania sunt tarile vecine, Ungaria, Bulgaria si Grecia, dar si Europa Centrala si de Est, unde costurile asociate expeditiilor de colete sunt fezabile atat pentru sellerii romani, cat si pentru clientii din tarile respective.Atunci cand fac pasul in comertul cross-border, sellerii din Romania se indreapta natural catre Diaspora, care reprezinta un segment considerabil de cumparatori in Europa Centrala si de Vest.In topul produselor achizitionate din Romania si livrate in strainatate se regasesc carti, produse din segmentul Health & Beauty, Fashion, produse pentru copii, jucarii, articole sportive, Gaming si accesorii IT.In acelasi timp, categoriile cele mai comercializate din strainatate in Romania sunt: IT&C si Fashion, in mod special, precum si accesorii, gadgeturi, produse Health & Beauty, produse destinate copiilor, articole sportive, Home & Deco si auto - moto.Coletaria.ro este expert in expedierea si livrarea coletelor si parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est. Compania a intrat pe piata din Romania in urma cu doi ani si ofera magazinelor online o solutie ieftina si eficienta de a transporta colete.