"Captura" de jucarii sexuale dupa o actiune de ecologizare pe raul Rebra din Bistrita-Nasaud VIDEO

Actiunea a fost organizata de asociatia "Oameni pentru Oameni" si a adunat peste 60 de persoane. In nici jumatate de zi, voluntarii au reusit sa adune in jur de 400 de saci de gunoi din zona Rebra, potrivit bistriteanul.ro Printre lucrurile gasite de voluntari aruncate pe apa s-a numarat si o veritabila colectie de jucarii sexuale. Intr-o punga erau adunate mai multe vibratoare, dar si geluri lubrifiante si alte jucarii de acest gen."Marea captura de astazi de la ecologizarea de la Rebra. Daca am stricat afacerea cuiva cu videochat, eu sunt raspunzator, au ajuns la gunoi. Data viitoare macar pastreaza-le acasa , nu le baga in tre pungi si le pune sub crengi pe malul apei", a precizat pe Facebook , Vlad Grigoras, initiatorul actiunii.