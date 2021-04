Cum s-a schimbat compozitia produselor de vopsit oua in ultimii sase ani. Vopseaua de oua, doldora de chimicale si aditivi alimentari

Din punctul de vedere al numarului de aditivi

"Cresterea numarului de aditivi ca medie in diferitele produse agroalimentare ne indeparteaza de practica Uniunii Europene creand premisele de a avea produse in raft cu tot mai multi aditivi alimentari ceea ce duce la produse de o calitate diferita. Vopseaua de oua este o substanta care de cele mai multe ori poate fi ingerata de noi sau de copiii nostri prin transfer, in momentul in care decojim ouale. Este foarte important sa citim etichetele produselor si sa ne gandim ca in cosul pentru Sarbatori in care regasim oua, cozonaci si vin se regaseste si vopseaua de oua. Gasim in comert vopsea de oua chiar si cu 12 E-uri", a declarat Sorin Mierlea, presedintele InfoCons. Media numarului de aditivi din studiul produselor realizat in 2021 s-a dublat fata de media numarului de aditivi identificati in studiul din 2015."In studiul din 2015 media numarului de aditivi regasiti intr-un produs era de 3 fata de 5 media aditivilor regasiti in studiile din 2016, 2018 si 2019. Iar media din 2021 este de 7 aditivi. Pe parcursul celor 6 ani de studiu in compozitia produselor de vopsit oua apar modificari in ceea ce priveste numarul de aditivi. Numarul aditivilor difera in functie de tipul de vopsea, gramaj si cantitatea de oua pe care o poate vopsi", se mai arata in studiu.Numarul maxim de aditivi7 - numarul maxim de aditivi gasit intr-un produs in studiul din anul 2015;10 - numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2016 si 2018;12 - numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2019;12 - numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2021 (regasit in 3 produse distincte).Fiecare produs a avut in componenta minim 1 aditiv alimentar:10 tipuri diferite de aditivi au fost gasite in produsele din studiul din 201516 tipuri diferite de aditivi au fost gasite in produsele din studiul din 201622 tipuri diferite de aditivi au fost gasite in produsele din studiul din 201832 tipuri diferite de aditivi au fost gasite in produsele din studiul din 201932 tipuri diferite de aditivi au fost gasite in produsele din studiul din 2021Astfel, observam o crestere a numericului tipurilor aditivilor cu 22% in 2021, fata de 2015. Si in 2021 se mentine folosirea celor mai utilizati aditivi, la care se adauga E211 (regasit in 23 de produse si E202 (regasit in 19 produse), ramanand constant numarul tipurilor de aditivi fata de anul 2019:- acidul lactic (E270)- prezent in 2021 in 26 produse- azorubina (E122)- prezent in 2021 in 28 produse- albastru briliant FCF (E133)- prezent in 2021 in 22 produse- tartrazina (E102)- prezent in 2021 in 21 produse- acidul citric (E330)- prezent in 2021 in 19 produse- Benzoat de sodiu (E211)- prezentin 2021 in 23 produse- Sorbat de potasiu (E202)- prezent in 2021 in 19 produse