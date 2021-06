Ministerul Dezvoltarii adopta normative noi privind construirea de crese. Ce prevede noua legislatie

"In 2002 au fost modificate regulile privind constructia de locuinte, de atunci nu a fost actualizata nicio prevedere privind constructiile. Ministerul Dezvoltarii va demara, inca in acest an, construirea noilor crese conform programului de guvernare, astfel a fost necesara si urgenta actualizarea normativelor din acest domeniu. Scopul este sa construim crese moderne, pe baza unor reglementari moderne", a spus Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presa al UDMR Reglementarile in vigoare, de 79 de pagini, au fost reduse la 28, si acorda posibilitatea - cu respectarea tuturor criteriilor si prevederilor - amplasarii creselor in cadrul unor cladiri de birouri, acolo unde numarul de angajati si copii justifica acest lucru."Scopul este de a incuraja natalitatea si de a ajuta tinerele mame in revenirea pe piata fortei de munca", a conchis ministrul.Pe langa elementele specifice legate de urbanism, arhitectura, rezistenta si securitate, noua reglementare va contine prevederi privind eficienta energetica din surse regenerabile.Totodata, noua reglementare va asigura 5 - 10 mp/copil spatiu de joaca in aer liber, un cabinet medical de cel putin 16 mp in cladire, si cel putin 8 mc de aer/copil in fiecare spatiu de joaca si dormitor. Noua reglementare va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.