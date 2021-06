Vreme permanent schimbatoare in Bucuresti. Patru zile cu ploi torentiale venite din senin

Vor exista intensificari de scurta durata ale vantului si cu ploi ce vor avea caracter torential. Temperaturile maxime se vor situa la 26 - 27 de grade.Conform prognozei speciale pentru Bucuresti emisa de Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) pentru perioada 8 iunie ora 11.00 - 11 iunie, ora 23.00, indeosebi in cursul dupa-amiezelor si al serilor, vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de 5 - 15 l/mp si izolat posibil peste 20 - 25 l/mp. Temperaturile maxime vor fi de 26 - 27 de grade, iar cele minime de 13 - 16 grade.Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti dimineata o informare meteo de instabilitate atmosferica valabila pana vineri seara pentru sudul, centrul si estul tarii, indeosebi pentru zonele de deal si de munte, si un Cod galben de averse pentru Carpatii Meridionali si Orientali, Oltenia, vestul si nordul Munteniei si estul Transilvaniei, pana la ora 21:00.Potrivit ANM, in intervalul 8 iunie, ora 11.00 - 11 iunie, ora 23.00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si, izolat, grindina. Aceste fenomene se vor semnala indeosebi in zonele de deal si de munte, precum si in sudul, centrul si estul teritoriului.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 20 de l/mp si, pe arii restranse, 25 - 50 l/mp."Instabilitatea atmosferica va fi accentuata pana la sfarsitul saptamanii", avertizeaza meteorologii.Totodata, pe parcursul zilei de marti, intre orele 11:00 - 21:00, in Carpatii Meridionali si Orientali, Oltenia, vestul si nordul Munteniei si estul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina.In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 l/mp si, izolat, 40 l/mp."Manifestari de instabilitate atmosferica accentuata vor fi si in restul Munteniei, precum si in Dobrogea si Moldova, dar pentru intervale mai scurte de timp", precizeaza ANM.