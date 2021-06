Vreme proasta in Capitala de 1 iunie. Meteorologii transmit ca Bucurestiul va fi cuprins de ploi si vant intens

Cerul va fi noros, temporar va ploua si se vor inregistra cantitati de apa, in general, de 20 - 25 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 15 grade, iar cea minima va fi de 9 - 10 grade. ANM a emis marti o noua avertizare meteo de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica temporar accentuata, instituind Cod portocaliu in Dobrogea si in zona Carpatilor Meridionali si Cod galben in cea mai mare parte a teritoriului Romaniei.Potrivit meteorologilor, in intervalul 1 iunie, ora 10.00 - 2 iunie, ora 10.00, in judetele Tulcea, Constanta si in zona de munte a judetelor Brasov, Sibiu, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova, va fi Cod portocaliu de ploi abundente si se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 - 50 de l/mp si, izolat, peste 70 l/mp. "In zona litorala si in bazinul vestic al Marii Negre temporar vantul va prezenta intensificari cu viteze de 55 - 70 km/h", precizeaza ANM.De asemenea, in acelasi interval, in Dobrogea, in estul si nord-estul Munteniei si in jumatatea de sud a Moldovei va ploua insemnat cantitativ. In Oltenia, vestul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, precum si in zonele de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse, care vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, vijelii si, izolat, grindina. Aceste zone vor fi sub Cod galben de ploi.Astfel, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20 - 35 l/mp si, izolat, peste 40 l/mp."In cursul zilei de miercuri (2 iunie), in regiunile estice si sud-estice, va continua sa ploua in general moderat cantitativ, iar vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze de 45 - 55 km/h", spun meteorologii.