Temperaturile se schimba radical la final de februarie. Cum va fi vremea in martie

De asemenea, regimul pluviometric va fi deficitar in toate regiunile dar mai ales in zonele montane din jumatatea vestica a tarii, anunta meteorologii.De Martisor, temperatura medie a aerului va avea valori in jurul celor obisnuite pentru aceasta perioada din an, in intreaga tara, cu cantitati de precipitatii in general deficitare.In perioada 8 - 15 martie, temperaturile vor fi de asemenea apropiate de cele obisnuite pentru aceasta perioada din an.Si pe final de martie sunt asteptate temperaturi usor peste cele specifice, in schimb cantitatile de precipitatii vor fi apropiate de cele normale, in toate regiunile tarii.