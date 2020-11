Vremea se raceste accentuat in toata tara, din 20 noiembrie. Meteorologii anunta ploi in mai multe zone

In, in primele zile ale intervalului, valorile termice se vor situa in general peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul regiunii in jur de 12 grade si minime de 4 - 6 grade. Dupa data de 20 noiembrie, media temperaturilor maxime va scadea la 6 - 8 grade, iar minimele vor fi usor pozitive la inceput, apoi, in special in a doua saptamana, media va scadea la spre -1 grad. Vor fi ploi slabe in ziua de 17 noiembrie, iar cu o probabilitate mai mare si in intervalul 21 - 24 noiembrie.In, in primele zile ale intervalului, media maximelor termice se va situa in jurul a 11 grade, iar a minimelor va fi de 3 - 6 grade, caracterizand o vreme usor mai calda pentru a doua decada a lunii octombrie. Dupa acest interval se intrevede un proces de racire la nivelul intregii regiuni, astfel ca media maximelor se va situa, in general, intre 5 si 7 grade, iar minimele vor deveni treptat negative, cu o medie in a doua saptamana de prognoza de -2 grade. Se vor semnala ploi slabe in noaptea de luni spre marti (16/17 noiembrie) si in ziua de marti (17 noiembrie). Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata si la finalul primei saptamani si inceputul celei de-a doua (perioada 21 - 24 noiembrie).In, media regionala a temperaturilor maxime in primele zile de prognoza va fi de 8 - 10 grade, iar minimele vor oscila intre 1 si 4 grade. Dupa 20 noiembrie, vremea se va raci, astfel, de la o medie a temperaturilor maxime de 7 - 9 grade, se va ajunge la 4 grade. Minimele vor fi preponderent negative, cu o medie cuprinsa intre -5 si -2 grade, cele mai scazute valori urmand sa se inregistreze dupa 26 noiembrie. Va ploua temporar in ziua de 17 noiembrie. In restul intervalului se intrevad precipitatii, cu o probabilitate in crestere, dupa data de 21 noiembrie.In, in primele zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 10 - 11 grade, iar a minimelor de 2 - 5 grade, ceea ce caracterizeaza o vreme usor mai calda pentru a doua decada a lunii octombrie. Din 20 noiembrie temperatura va fi in scadere, spre o medie a valorilor maxime de 4 - 5 grade. Minimele vor deveni treptat negative, cu o medie de la -3 grade la -1 grad, cele mai scazute valori urmand sa se inregistreze dupa 26 noiembrie. Se vor semnala ploi slabe in noaptea de luni spre marti (16/17 noiembrie) si in ziua de marti (17 noiembrie). Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata si perioada 21 - 24 noiembrie.In, valorile termice vor scadea accentuat, de la o medie de 11 - 12 grade in prima zi a intervalului, la numai 5 - 6 grade, in 18 noiembrie. Noptile vor fi relativ calde, raportat la normalul termic al perioadei, cu o medie a acestora ce va oscila intre 2 si 5 grade. In ultima decada a lunii noiembrie, media regionala a temperaturilor maxime va fi cuprinsa intre 4 - 6 grade, iar minimele vor fi in jur de zero grade in intervalul 20 - 25 noiembrie si de la -3 la -2 grade, spre finalul lunii. Probabilitatea de precipitatii va fi ridicata in 17 si 18 noiembrie, cand aria acestora va cuprinde cea mai mare parte a regiunii. In restul intervalului de prognoza, acestea se vor semnala pe arii restranse, mai ales dupa data de 21 noiembrie.In, vremea va fi calda pentru aceasta data in primele doua zile ale intervalului, cu temperaturi maxime la nivelul regiunii in jur de 14 grade si o medie a valorilor minime de 5 - 7 grade. Ulterior, temperatura va fi in scadere, iar pana la finalul celor doua saptamani de prognoza, media maximelor nu va mai depasi 8 grade. Pe timpul noptilor se vor inregistra temperaturi minime in jur de 3 grade, in intervalul 20 - 25 noiembrie, si de 0 - 1 grad, spre finalul lunii noiembrie. Probabilitatea de precipitatii va fi in general redusa in cea mai mare parte a intervalului. Exceptie va face ziua de 18 noiembrie, cand ploile vor cuprinde cea mai mare parte a regiunii si izolat vor fi posibile cantitati mai insemnate.In, in primele doua zile ale intervalului, media valorilor maxime se va situa in jurul valorii de 12 grade, apoi se va raci accentuat pana la o medie regionala de numai 6 - 7 grade, iar aceste valori diurne se vor mentine fara variatii semnificative pana la finalul lunii noiembrie. Temperaturile minime vor fi ridicate pentru aceasta perioada a anului in prima saptamana, dar mai ales in zilele de 18 si 19 noiembrie, cand se va inregistra o medie a acestora de 4 - 6 grade. In intervalul 21 - 25 noiembrie vor fi temperaturi minime in jur de un grad, iar spre finalul lunii media acestora va deveni negativa, la o valoare de -2 grade. In zilele de 17 si 18 noiembrie, aria ploilor va cuprinde cea mai mare parte a regiunii si sunt posibile precipitatii si in restul intervalului, cu o probabilitate in crestere dupa ziua de 21 noiembrie.In, in primele zile ale intervalului, valorile termice se vor situa, in general, peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul regiunii de 11 - 12 grade si minime de 3 - 6 grade. Dupa data de 19 noiembrie, media temperaturilor maxime va scadea la 6 - 8 grade, iar minimele vor fi usor pozitive la inceput, apoi, in special dupa 26 noiembrie, media acestora va scadea pana spre -2 grade. Vor fi ploi slabe in 17 si 18 noiembrie, dar sunt posibile precipitatii si in restul intervalului, cu o probabilitate in crestere dupa 21 noiembrie., pana in 20 noiembrie, valorile termice diurne se vor mentine in general pozitive, cu o medie cuprinsa intre 3 si 6 grade. Ulterior, se va produce o racire a vremii, iar pana la finalul celor doua saptamani de prognoza, temperaturile maxime mediate pentru intreg spatiul montan vor fi in jur de zero grade. Noptile vor deveni tot mai reci, astfel ca, de la o medie a minimelor ce va oscila intre -2 si zero grade, la inceputul intervalului, se va ajunge la valori in jur de -6 grade in a doua jumatate a intervalului.Aria precipitatiilor va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane in 17 si 18 noiembrie. In restul intervalului, probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai redusa.