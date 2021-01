Vremea se strica radical in zece judete din tara: cod portocaliu de vant si de viscol, iar vizibilitatea este foarte redusa

In intervalul mentionat, la altitudini de peste 1.800 m in Carpatii Meridionali vor fi intensificari sustinute ale vantului, cu rafale de peste 100-120 km/h, va ninge moderat cantitativ, iar ninsoarea va fi puternic viscolita si vizibilitatea va scadea sub 50 m.Avertizarea Cod portocaliu este valabila in judetele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Caras-Severin, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova.De asemenea, meteorologii un Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori viscolite si local moderate cantitativ, tot in zece de judete , in intervalul 24 ianuarie, ora 22:00 - 25 ianuarie, ora 10:00.In intervalul mentionat, in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali, vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 80-90 km/h, iar indeosebi in zona inalta a Carpatilor Meridionali, rafalele vor depasi 100 km/h si va fi viscol. Temporar va ninge in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali, iar la altitudini de peste 1.800 m, ninsorile vor fi moderate cantitativ (in general 15-20 l/mp) si se va depune strat nou de zapada consistent.In Banat, vor fi perioade in care rafalele vantului vor depasi 55-65 de km/h si izolat 70 km/h. Spre dimineata, in regiunile vestice ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare.Avertizarea Cod galben este valabila in judetele Timis, Caras-Severin, Hunedoara, Arad, Bihor, Salaj, Alba, Cluj, Covasna si Buzau.In plus, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari ale vantului, in intervalul 25 ianuarie, ora 10:00 - 25 ianuarie, ora 22:00.In intervalul mentionat, vor fi intensificari temporare ale vantului in cea mai mare parte a tarii, cu viteze in general de 45-55 km/h, iar la munte, precum si in regiunile nord-vestice, centrale, sudice si sud-estice vor fi intervale in care rafalele vor depasi 55-65 de km/h si, izolat, 70 km/h.In zona montana inalta, la altitudini de peste 1.800 m, rafalele vor depasi 80-100 km/h. Temporar va ninge in zona de munte si pe arii restranse in regiunile intracarpatice, precizeaza ANM.